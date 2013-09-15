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إصابة بلقيس خلال تصوير تجربتها الأولى في التمثيل

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إصابة بلقيس خلال تصوير تجربتها الأولى في التمثيل إصابة بلقيس خلال تصوير تجربتها الأولى في التمثيل

في تجربة تعد الأولى من نوعها خاضتها بلقيس، حيث انتهت من تصوير الكليب الجديد "مجنون وهذا منو" من كلمات وألحان عبدالله السالم، وتوزيع حسام كامل، ولكنها هذا المرة كانت تمثل في الكليب أكثر ما غنت على حد قولها فقالت إنني غنيت في هذا الكليب بنسبة 100% ومثلت بنسبة 200%، كما وتم تصويره بطريقة الفوازير حيث الأجواء والمؤثرات البصرية والحركية التي تدور في تلك القصة فقد شاركها في الكليب الممثل الكويتي حمد العماني ضمن أحداث سيناريو فني امتد لمدة 6 دقائق ونصف تحت إدارة المخرج الكويتي خالد الرفاعي في تعاون إخراجي أول له مع بلقيس، فقد تم التصوير في الكويت ضمن استوديو داخلي واستغرق ثلاثة أيام.

وصرح المخرج خالد الرفاعي بأن الكليب سيشكل نقلة نوعية في مسيرة نجمة الشباب بلقيس فتحي، خصوصاً مع تعمده إظهار الجانب التمثيلي في شخصيتها، قائلاً: "برعت بلقيس في أداء دورها معرضة نفسها للخطر، فقد تطلب الكليب أداء بعض المشاهد التي تحتاج جهداً بدنياً الأمر الذي أدى لإصابتها بعدد من "رضوض".

وأكدت بلقيس، أن وقوفها أمام النجم الكويتي حمد العماني قد أسعدها كثيراً، وأنها انسجمت مع شخصيته منذ لحظات التصوير الأولى. وقالت: أشكر له موافقته الظهور كبطل في الكليب، فظهوره عزز القصة التي اعتمدها المخرج، وكانت تتطلب ظهور ممثل بارع أمامي عوضاً عن الاستعانة بـ"موديل".

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سيدتي