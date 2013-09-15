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تركيا تشكك بحظوظ نجاح اتفاق جنيف بشأن الأسلحة الكيميائية السورية

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تركيا تشكك بحظوظ نجاح اتفاق جنيف بشأن الأسلحة الكيميائية السورية تركيا تشكك بحظوظ نجاح اتفاق جنيف بشأن الأسلحة الكيميائية السورية

كتب : أ ف ب الأحد 15-09-2013 13:45

رحبت تركيا بالاتفاق الروسي الأميركي بشأن نزع الأسلحة الكيميائية في سوريا، إلا أنها شككت في إمكان نجاحه، مؤكدة ضرورة عدم السماح للنظام السوري "باستغلاله".

وأشار بيان رسمي تركي إلى أن "تركيا تشيد بالمبدأ، بنزع كل أشكال أسلحة الدمار الشامل في العالم وفي منطقتنا خصوصا الأسلحة الكيميائية".

لكن تركيا العضو في الحلف الأطلسي والتي تتقاسم حدودا برية طويلة مع سوريا، دعت المجتمع الدولي إلى الانتباه إلى حسن تطبيق هذا الاتفاق الذي "يجب ألا يتم استغلاله من جانب النظام السوري لكسب الوقت بغية ارتكاب مجازر جديدة".

كما اعتبرت أنقرة أن الجدول الزمني المقدم للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية "طويل".

وكانت تركيا التي تأوى أكثر من 500 ألف نازح سوري على أراضيها، طلبت ردا دوليا قويا على الهجوم الكيميائي الذي أسفر عن مئات القتلى في 21 أغسطس في ريف دمشق.

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