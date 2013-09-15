الناطق باسم كتائب "القسام": مناوراتنا في غزة "رسالة للاحتلال الصهيوني"

كتب : أ ش أ منذ 47 دقيقة

أكد أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن عروض ومناورات الكتائب في غزة "هي رسالة للاحتلال الصهيوني".

وقال أبو عبيدة، في بيان مقتضب اليوم، "الأولى بكل الجيوش العربية أن تستعرض قوتها ضد العدو المشترك".

وكانت كتائب القسام نظمت عدة عروض عسكرية في محافظات قطاع غزة، خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها عرضا ضخما أمس شرق مدينة غزة شهد انتشارا واسعا لعناصرها الذين كانوا يحملون أنواعا مختلفة من الأسلحة، ومنها أسلحة مضادة للطائرات من نوع (سام 7).

وأكدت الكتائب خلال العرض جاهزيتها التامة لصد أي عدوان إسرائيلي على قطاع غزة.