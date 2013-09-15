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"حماس": تصريحات المتحدث العسكري المصري حول ضبط أسلحة لـ"القسام" أكاذيب وافتراءات

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"حماس": تصريحات المتحدث العسكري المصري حول ضبط أسلحة لـ"القسام" أكاذيب وافتراءات "حماس": تصريحات المتحدث العسكري المصري حول ضبط أسلحة لـ"القسام" أكاذيب وافتراءات

كتب : الأناضول منذ 9 دقائق

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن تصريحات المتحدث باسم الجيش المصري حول ضبط أسلحة في سيناء تابعة لكتائب عز الدين القسام "الجناح العسكري للحركة" مجرد "أكاذيب وافتراءات".

وأوضح يحيى موسى، القيادي في حركة "حماس"، في تصريح اليوم، أن "تصريحات المتحدث باسم الجيش المصري (العقيد أركان حرب أحمد محمد علي) حول ضبط قنابل يدوية في سيناء مختومة بختم كتائب عز الدين القسام أكاذيب وافتراءات يتم إعدادها من قبل المؤسسة الأمنية المصرية ولا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد"، مشددًا على أن حركة حماس حريصة على الأمن القومي المصري، أكثر من حرص من ينطقون باسم المؤسسة الأمنية المصرية عليه.

وصرح المتحدث باسم الجيش المصري، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن قوات الجيش ضبطت أسلحة وقنابل يدوية في سيناء بعضها تحمل شعار كتائب القسام "الجناح المسلح لحركة حماس".

وطالب المتحدث باسم الجيش حركة "حماس" ببذل مزيد من الجهود لتأمين الحدود المصرية مع قطاع غزة.

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