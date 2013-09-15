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"رب ضارة نافعة".. "مراسل البيجاما" يقدم برنامجا ساخرا عن سلبيات الشارع المصري

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"رب ضارة نافعة".. "مراسل البيجاما" يقدم برنامجا ساخرا عن سلبيات الشارع المصري "رب ضارة نافعة".. "مراسل البيجاما" يقدم برنامجا ساخرا عن سلبيات الشارع المصري

كتب : فاطمة النشابي الأحد 15-09-2013 12:35

اشتهر قميصه الذي يشبه البيجاما، في الأونة الأخيرة، وعُرف إعلاميا بـ"مراسل البيجاما"، أشرف غنيم، مخرج بالتليفزيون المصري، والذي انفرد بلقاء وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، عقب محاولة اغتياله باستهداف موكبه، قرر أن يقدم برنامجا تليفزيونيا ساخرا؛ للتعليق على الأوضاع في الشارع المصري.

قال غنيم لـ"الوطن"، إن فكرة البرنامج جاءت له عقب حملة الانتقادات والسخرية التي انهالت عليه عقب ظهوره مع وزير الداخلية، وإن البرنامج سيناقش السلبيات بالشارع المصري، ولكن في إطار كوميدي من خلال ظهوره بـ"بيجاما" حقيقة داخل الإستوديو في وجود أحد الضيوف، واصفا فكرته بـ"المجنونة". وأضاف على الرغم من أنه في مرحلة التجهيز للبرنامج، لكن ستكون الحلقة الأولى عن جماعة الإخوان المسلمين.

وختم حديثه مازحا: "هاشتري عشر بيجامات من عمر أفندي علشان أقدم بيهم البرنامج".

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