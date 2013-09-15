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التلفزيون المصري ينقل القمة على البث الأرضي

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التلفزيون المصري ينقل القمة على البث الأرضي التلفزيون المصري ينقل القمة على البث الأرضي

كتب : انتصار حسني الأحد 15-09-2013 12:55

تنقل القناة الثانية وقناة النيل للرياضة "البث الأرضي" في الثالثة عصر اليوم من الجونة بالغردقة، مباراة الأهلي والزمالك ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

يبدأ الاستوديو التحليلي قبل المباراة بساعة مع عرض لمشوار الفريقين بالبطولة في ستاد النيل، والذي يقدمه خالد لطيف، ويقوم بالتحليل خالد جاد الله، عصام عبد المنعم، وعصام مرعي.

المباراة من تعليق رامي بهجت وإخراج شريف خيري، كما يستمر الأستوديو لما بعد المباراة بساعة، وذلك للتعليق على أحداث المباراة.

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