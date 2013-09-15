عمرو الليثي: علاقتي بـ"المحور" انتهت.. وأدرس أكثر من عرض

كتب : انتصار حسني منذ 42 دقيقة

أكد الإعلامي عمرو الليثي الأنباء التي ترددت بخصوص رحيله عن قناة "المحور" الفضائية بسبب انتهاء تعاقد وكالة "آد لاين" المتعاقد معها بشكل مباشر مع قناة "المحور".

وقال الليثي إنه أصدر بالفعل بيانا رسميا بذلك أوضح من خلاله أنه تلقى عددا من العروض الخاصة للعمل في أكثر من قناة فضائية معروفة، لكنه لم يحدد حتى الآن موقفه من هذه العروض، مؤكدا أنه مازال يدرس الأمر مع وكالة "آد لاين" لاختيار الأفضل.

كما أكد الإعلامي أنه في حالة اتفاقه مع إحدى القنوات فلن يتأخر في الظهور بل سيعود للشاشة مع بداية أكتوبر المقبل.