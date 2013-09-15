أخبار عاجلة

4 زعماء عرب يستمعون إلى هؤلاء المطربين: أحدهم يفضل الأغاني الإسرائيلية -
أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

عمرو الليثي: علاقتي بـ"المحور" انتهت.. وأدرس أكثر من عرض

Google+ Print
عمرو الليثي: علاقتي بـ"المحور" انتهت.. وأدرس أكثر من عرض عمرو الليثي: علاقتي بـ"المحور" انتهت.. وأدرس أكثر من عرض

كتب : انتصار حسني منذ 42 دقيقة

أكد الإعلامي عمرو الليثي الأنباء التي ترددت بخصوص رحيله عن قناة "المحور" الفضائية بسبب انتهاء تعاقد وكالة "آد لاين" المتعاقد معها بشكل مباشر مع قناة "المحور".

وقال الليثي إنه أصدر بالفعل بيانا رسميا بذلك أوضح من خلاله أنه تلقى عددا من العروض الخاصة للعمل في أكثر من قناة فضائية معروفة، لكنه لم يحدد حتى الآن موقفه من هذه العروض، مؤكدا أنه مازال يدرس الأمر مع وكالة "آد لاين" لاختيار الأفضل.

كما أكد الإعلامي أنه في حالة اتفاقه مع إحدى القنوات فلن يتأخر في الظهور بل سيعود للشاشة مع بداية أكتوبر المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية