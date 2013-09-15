بالصور.. وزير الثقافة ومحافظ أسيوط يفتتحان قصر ثقافة المحافظة

افتتح اليوم الأحد، الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، يرافقه اللواء إبراهيم حماد، محافظ أسيوط، والشاعر سعد عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الهيئة، وقيادات العمل الثقافى بالمحافظة، قصر ثقافة أسيوط ومبنى فرع الثقافة بعد إحلاله وتجديده والمبنى الجديد للأنشطة والمخازن والتى وصلت تكلفته قرابة ال30 مليون جنيه.

حيث تم استقبال الوزير استقبالا حافلا بالتنورة والفرق الشعبية واستعراضات للفرق الموجودة بالمحافظة، وأكد عرب، على اهتمامه خلال المرحلة الحالية بفتح قصور الثقافة المغلقة على مستوى الجمهورية والتى ظلت طوال الفترة السابقة غير قادرة على تأدية رسالتها الثقافية، مشيرا إلى أهمية علاج السلبيات التى لحقت بقطاع الثقافة خلال الفترة السابقة، وضخ دماء جديدة، مشددا على الاهتمام بقصور الثقافة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية مع إعطاء أولوية كبيرة للأقاليم ومحافظات الصعيد وخاصة محافظة أسيوط، التى تذخر بتراث ثقافى وحضارى كبير.

وبدأت الزيارة بتفقد أقسام قصر الثقافة والتى تمثلت فى مكتبة الطفل والمكتبة العامة ونادى العلوم والتكنولوجيا وقاعات تدريبات الفنون الشعبية والمسرح ونادى التثقيف المسرحى وقاعة المعارض والمسرح الصيفى المكشوف.

وأوضح الوزير- خلال جولته- أنه لا بديل عن النجاح وزيادة الوعى الثقافى والإنسانى والاجتماعى والحفاظ على الهوية المصرية من خلال المنظومة الثقافية والتى تتمثل فى قصور الثقافة، لافتا إلى أنه سيقوم بالمرور على جميع القصور المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، ومن جانبه قال اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، إن الشعب الأسيوطى بوعيه الثقافى قادر على مواجهة التحديات والتهديدات التى تحيط به، مشيرا إلى أنه سعى إلى الإسراع فى إحلال وتجديد قصر الثقافة لما له من دور كبير فى تشكيل الهوية الثقافية للشباب، ويعد منارة إشعاعية فى الصعيد بأكمله، مؤكدا على أن افتتاح قصر الثقافة فى تلك الفترة يدل على سيطرة الأمن وعودة الاستقرار بمختلف ربوع المحافظة واستغلال طاقات الشباب ومواهبهم وتنميتها فى المجالات المختلفة.

وأشار سعد عبد الرحمن، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى حرص الهيئة على تنمية وتطوير قصور الثقافة بمختلف المحافظات وكانت البداية بمحافظة أسيوط، بافتتاح قصر الثقافة بعد إحلاله وتجديده بتكلفة 30 مليون جنيه، والذى يتكون من عدة مبانى أُقيمت على مساحة حوالى 5 آلاف متر مربع، هى مبنى فرع الثقافة ويتكون من (6) أدوار وبدروم ويحتوى على الشئون الإدارية بالفرع، ومبنى قصر الثقافة ويتضمن مبنى قاعة المعارض التى تتكون من دورين.

وتضم مبانى القصر مبنى المسرح الذى يتكون من الدور الأرضى ويحتوى على المدخل الرئيسى للقصر، كما يتكون من المبنى المستجد خلف المسرح الصيفى. وقد قامت خلال الأيام الماضية لجنة من الهيئة العامة لقصور الثقافة وموظفى القصر بتجهيز معرض الفنون التشكيلية والرسومات الخاصة بالهيئة، والذى سيقام احتفالا بافتتاح القصر بحضور الوزير والمحافظ ومرافقيهم.