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قبل بداية العام الدراسى توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لجامعة كفر الشيخ

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قبل بداية العام الدراسى توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لجامعة كفر الشيخ قبل بداية العام الدراسى توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لجامعة كفر الشيخ

أكد المستشار محمد عزت عجوة محافظ كفر الشيخ، أنه تم توفير أتوبيسات لنقل الطلاب من مراكز المحافظة من دسوق وقلين ثلاثة أتوبيسات الساعة السادسة والنصف والسابعة والسابعة والنصف صباحاً والعودة الساعة الرابعة والسادسة مساء وهذه الأتوبيسات تخدم مراكز فوه ومطوبس ودسوق.

ومن مدينة قلين للجامعة كفر الشيخ تنطلق الأتوبيسات لنقل الطلاب الساعة السادسة والسابعة والسابعة والنصف والعودة لقلين فى تمام الساعة الثانية والساعة الرابعة.

ومن مدينة بيلا لجامعة كفر الشيخ الساعة السادسة والنصف والساعة السابعة والعودة فى الساعة الثالثة مساء ومن مدينة بلطيم الساعة السابعة والساعة الثامنة والنصف والعودة الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة مساء.

ومن مدينة سيدى سالم تنطلق فى الساعة السادسة والنصف والسابعة والسابعة والنصف للجامعة والعودة الساعة الرابعة كما ستنطلق الأتوبيسات من شبين لجامعة كفر الشيخ فى تمام الساعة السابعة والتاسعة والعودة فى تمام الساعة الثانية عشرة والساعة الثانية مساء ومن مركز بسيون التابع لمحافظة الغربية لجامعة كفر الشيخ الساعة السابعة والعودة الساعة الرابعة.

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