القبض على عصابة متخصصة في سرقة المنازل بدبا الفجيرة

تمكنت إدارة شرطة دبا الفجيرة من القبض مؤخرا على عصابة مؤلفة من مواطنين امتهنت سرقة محتويات المنازل أثناء غياب أصحابها وذلك بعد منتصف الليل، في أحياء متفرقة من إمارة الفجيرة ومدينة كلباء التابعة لإمارة الشارقة خلال الفترة الماضية.

و أفاد الرائد سيف راشد الزحمي مدير إدارة شرطة دبا الفجيرة لــ " البيان": إلى أن رجال التحريات والبحث الجنائي بالقيادة العامة لشرطة الفجيرة بذلوا جهوداً مضنية وعملا مميزا، من خلال توصلهم للقبض على عصابة سارقي المنازل في أيامٍ معدودة، رغم قلة الأدلة في جميع البلاغات الواردة لغرفة العمليات.

وقال : لا تزال الجهود متواصلة في ملاحقة جرائم السرقات والقبض على مرتكبيها،مؤكدا بأنه تم ضبط أفراد العصابة متلبسين بواقعة السرقة بمدينة دبا الفجيرة تحديدا،وهما مواطنان "من أرباب السوابق .

تفاصيل

وأشار إلى الانتهاء من التحقيقات والتحريات الموسعة مع أفراد العصابة حيث تم إحالتهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهما، موضحا أن شرطة الفجيرة تلقت شهر أغسطس الماضي عددا من البلاغات المتكررة من قبل ملاك بعض المنازل تفيد عن قيام مجهولين بسرقة منازلهم، وكان ذلك بأماكن مختلفة من الإمارة.

وأضاف : تمكن الجناة من دخول المنزل وكسر الخزائن الحديدية وسرقة محتوياتها التي تنوعت ما بين مصوغات ذهبية ومبالغ مالية وهواتف نقالة وأجهزة الكترونية وحاسوب، وعلى ضوء ذلك، وجه المدير العام للعمليات الشرطية بشرطة الفجيرة العقيد حميد محمد اليماحي إلى تشكيل فريق من التحريات والمباحث الجنائية وقسم المباحث بإدارة شرطة دبا لمتابعه تلك القضايا والتحقيق بها للكشف عن ملابساتها وإلقاء القبض على مرتكبيها.

و تابع : تمكن الفريق من التعرف على المتهمين بعد رصد تحركاتهما إلا أنه تمكن من ضبطهما أخيرا بمدينة دبا الفجيرة، إلى جانب ضبط أدوات الجريمة بسيارتهما مع بعض المسروقات وبتفتيش منزليهما تم العثور على كافة المسروقات المبلغ عنها وأثناء التحقيق معهما اعترفا بارتكابهما عددا من السرقات في منازل مناطق متفرقة من الفجيرة وكذلك مدينة كلباء.

و أشاد مدير العمليات الشرطية بجهود رجال المباحث وجاهزيتهم لمكافحة الجرائم وضبط كل من تسول له نفسه الإخلال بالأمن أو التعدي على ممتلكاتهم.

أسلوب محترف

و أكد الزحمي أن الجناة عمدوا في ارتكاب جرائم سرقات المنازل لاستخدام أسلوب إجرامي محترف وبطرق متشابهة، إلا أن رجال الأمن كانوا لهم بالمرصاد، داعيا كافة الأفراد إلى الحرص وإحكام إغلاق المنازل والسيارات وبالأخص خلال تمضيتهم الإجازة الصيفية في الخارج، بالإضافة إلى سرعة الإبلاغ عن أي حوادث سرقات منزلية.