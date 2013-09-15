وصول شحنتين سبائك ذهبية من سويسرا

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاحد شحنتين ذهب من سويسرا عبارة عن سبائك ذهبية علي رحلتين طيران مختلفتين , وتم انهاء اجرءات وصول الشحنتين وخروجهما من المطار تحت الاشراف الامني والجمركي الي مصلحة الدمغة والموازين .

ذكر مصدر امني بقرية البضائع ان الشحنة الاولي كانت داخل طرد عبارة عن سبائك ذهبية بوزن ٣٣٠ كيلو جرام وصلت علي الطائرة السويسرية القادمة من زيورخ لصالح , بينما وصلت الشحنة الثانية من سويسرا ايضا ولكن عبر دبي من خلال الطائرة الإماراتية وكانت بداخل ١٢ طردا وعبارة عن سبائك ذهبية بوزن ٣٠٦ كيلو جرام و تم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشحنتين وخروجهما من المطار وسط حراسة مشددة .