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وصول شحنتين سبائك ذهبية من سويسرا

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وصول شحنتين سبائك ذهبية من سويسرا وصول شحنتين سبائك ذهبية من سويسرا

 

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاحد شحنتين ذهب من سويسرا عبارة عن سبائك ذهبية علي رحلتين طيران مختلفتين , وتم انهاء اجرءات وصول الشحنتين وخروجهما من المطار تحت الاشراف الامني والجمركي الي مصلحة الدمغة والموازين .

ذكر مصدر امني بقرية البضائع ان الشحنة الاولي كانت داخل طرد عبارة عن سبائك ذهبية بوزن ٣٣٠ كيلو جرام وصلت علي الطائرة السويسرية القادمة من زيورخ لصالح , بينما وصلت الشحنة الثانية من سويسرا ايضا ولكن عبر دبي من خلال الطائرة الإماراتية وكانت بداخل ١٢ طردا وعبارة عن سبائك ذهبية بوزن ٣٠٦ كيلو جرام و تم اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشحنتين وخروجهما من المطار وسط حراسة مشددة .

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