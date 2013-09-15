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جوازات المطار: لا يوجد قرار بمنع "طوسون" من مغادرة البلاد

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جوازات المطار: لا يوجد قرار بمنع "طوسون" من مغادرة البلاد جوازات المطار: لا يوجد قرار بمنع "طوسون" من مغادرة البلاد

نفى مصدر مسئول بإدارة جوازات مطار القاهرة الدولى، وجود قرار بمنع محمد طوسون، القيادى بحزب الحرية والعدالة، الذى كان يشغل رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، من مغادرة البلاد كونه أحد قيادات الحزب.

وكان محمد طوسون، قد تقدم لإنهاء إجراءات سفره، على متن الطائرة المصرية المتجهة إلى نيويورك، تخوفا من أن يكون اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، كونه أحد قيادات حزب الحرية و العدالة، قبل توجهه إلى الولايات المتحدة ضمن وفد مصرى كبير للمشاركة فى بعض الفعاليات التى تتناول آخر تطورات الوضع فى وحقيقة ماحدث فى 30 يونيو فى إطار تحرك المجتمع المدنى لدعم خارطة الطريق.

وضم الوفد " محمد أنور عصمت السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية و" محمد عبد العليم " وكيل مجلس الشعب المنحل.

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مصر 365

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