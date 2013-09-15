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"التعليم" تبدأ أولى جلسات "الخطة الإستراتيجية" بحضور قيادات الوزارة

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"التعليم" تبدأ أولى جلسات "الخطة الإستراتيجية" بحضور قيادات الوزارة "التعليم" تبدأ أولى جلسات "الخطة الإستراتيجية" بحضور قيادات الوزارة

بدأت منذ قليل وزارة التربية والتعليم فى عقد جلسات وضع الخطة الاستراتيجية للتعليم المصرى ٢٠١٤-٢٠٢٢ اليوم بمقر الوزارة.

وترأس الاجتماع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وبمعاونة الدكتور علاء عبد الغفار مستشار الوزير لجودة التعليم وبحضور عدد من أساتذة التربية وعمداء كليات التربية الستة على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى أساتذة المركز القومى للبحوث التربوية ومركز تطوير المناهج وعدد من قيادات الوزارة.

على هامش الاجتماع، قال الدكتور علاء عبد الغفار لليوم السابع، إن أساتذة التربية وخبراء التعليم يستمعون اليوم لدراسة شاملة أعدتها الوزارة من أجل الوقوف على كافة مشاكل التعليم المصرى فى السنوات الماضية.

وأكد عبد الغفار أن جلسة اليوم تستمع فيها الوزارة لأطروحات خبراء التربية من أجل تبادل الخبرات ووضع خطة قومية تدفع التعليم المصرى للأمام.

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