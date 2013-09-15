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تهاني الجبالي: العالم يخشى قوة الشعب المصري.. وبداية خطوات البناء هي دستور توافقي جديد

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تهاني الجبالي: العالم يخشى قوة الشعب المصري.. وبداية خطوات البناء هي دستور توافقي جديد تهاني الجبالي: العالم يخشى قوة الشعب المصري.. وبداية خطوات البناء هي دستور توافقي جديد
جلال غريب: تحتاج للوصول إلى مرحلة الرشد الوطني من خلال الحوار الأفقي والمشاركة السياسية

كتب : هدى رشوان منذ 56 دقيقة

قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا، إن الحوار هو المدخل الحقيقي لتعايش أبناء الوطن الواحد، وأن حماية الوطن مسؤولية الجميع والعيش تحت سقف واحد بنسيج وطني واحد هو واجب الشعب، مؤكدة أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو عكست قيمة الشعب المصري وقدرته على التغيير ورفض الظلم والاستبداد ومقاومة الفساد مما جعل المجتمع الدولي يخشى قوة واحتشاد الشعب المصري.

وأضافت تهاني الجبالي، خلال لقائها مع مجموعة من الشباب بمحافظة كفر الشيخ، بحضور اللواء جلال غريب مساعد وزير الداخلية الأسبق، ضمن سلسلة برنامج "حوارات شبابية"، أن "الدولة المصرية لديها تراث دستوري كبير منذ عهد بناء الدولة الحديثة على يد محمد علي إلى الآن، ويجب على الشعب أن يبني دستوره الجديد على ما فيه من إيجابي"، مطالبةً الشباب بالتفكير والاختلاف بشكل متحضر يرفع من شأن الوطن.

وطالبت تهاني الجبالي، بضرورة إدارة حوار وطني أفقي مع الشعب بجميع أطيافه، ووضع معايير واضحة تتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة، يختار على أساسها الرئيس المقبل، مشيرة إلى ضرورة البدء في خطوات بناء مصر بدستور يحمل عنوان "توافقي لا تغلب عليه الهيمنة أو الصراع".

ومن جانبه، أوضح اللواء جلال غريب، في كلمته، أن مصر تحتاج للوصول إلى مرحلة الرشد الوطني من خلال تحقيق الحوار الأفقي الحقيقي بين كافة فئات الشعب والمشاركة الانتخابية، مشيرًا إلى ضرورة إعادة الثقة في الصندوق الانتخابي من خلال الممارسة الانتخابية بكافة مستوياتها لأنها مفصل هام لنظام الدولة وتقدمها.

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