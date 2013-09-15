المتحدث العسكري: نقدر دور أهالي سيناء في مساندة القوات المسلحة في عملياتها ضد الإرهابيين

كتب : فاطمة النشابي منذ 56 دقيقة

المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي

أكد المتحدث العسكري، العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أن الخطة الموضوعة في سيناء تهدف لتحقيق أعلى درجات النجاح، مشيرًا إلى أن الطبيعة في سيناء، تطلب قوات معينة للقيام بالمهام هناك.

وقال أحمد محمد علي، في المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًا بالهيئة العامة للاستعلامات، إننا نقدر دور أهل سيناء في مساندة القوات المسلحة، في القضاء على العناصر الإرهابية، مشيرًا إلى العلاقات الوثيقة التي تربط الأهالي هناك بالقوات المسلحة.

وتابع "إننا حريصون على عدم المساس بحقوق وأهالي سيناء، منذ بدء العمليات العسكرية في شبه الجزيرة".

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