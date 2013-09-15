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ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم الغذائي فى بورسعيد إلى 70 شخصاً

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ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم الغذائي فى بورسعيد إلى 70 شخصاً ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم الغذائي فى بورسعيد إلى 70 شخصاً

حالات تسمم جماعى

ارتفعت أعداد المصابين بالتسمم الغذائى إلى 70 شخضاً بمحافظة بورسعيد وذلك لتناولهم قطع جاتوه فاسدة أثناء حضورهم  حفل زفاف بقاعة نادى الغزل بحى الضواحى حيث ظهرت عليهم أعراض الإصابة بالإسهال والقئ وارتفاع درجة الحرارة وآلام شديدة بالمعدة.

ويجرى إسعافهم بعمل غسيل معدة بمستشفيات بورسعيد الأميرى العام و حى الزهو ومدينة بورفؤاد ومستشفى النصر والحميات .

من جانبها قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بأخذ عينات من دماء المصابين لتحليلها بالمعامل المركزية لمعرفة سبب التسمم الغذائى .

كما توصلت مباحث بمديرية الأمن ببورسعيد إلى مصدر الجاتوه المصنع بمحل فايف ستارز بمنطقة التعاونيات السكنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المحل.

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أونا

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