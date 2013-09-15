أشهر العارضات يحتفلن بأسبوع لندن للموضة

أقامت مجلَّة "W Magazine" حفل عشاء ساهر بمناسبة انطلاق أسبوع الموضة في لندن بحضور عدد من أشهر العارضات العالميَّات.

Cara Delevingne تألَّقت خلال الحفل ببدلة رسميَّة رائعة باللون الفضيّ وقميص من الدانتيل الشفَّاف، وانضمَّت إليها العارضة Jourdan Dunn ببدلة أنيقة مع تنورة قصيرة وتفاصيل ذهبيَّة جميلة.

أمَّا المغنية Ellie Goulding فقد اختارت فستاناً أسوداً قصيراً لتحضر به هذا الحفل.

شاهدي كيف احتفلت عارضات الأزياء ببداية أسبوع لندن للموضة.