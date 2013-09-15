كوني معنا خلف كواليس عرض Julien Macdonald

يتكرر اسم المصمم Julien Macdonaldدوماً على السجَّادة الحمراء، فقد صمم العديد من الإطلالات الرَّائعة لأشهر نجمات هوليوود، مثل: Beyoncé, Kim Kardashian, Selena Gomez، وغيرهن، وبالنَّظر إلى لمساته الجميلة في إطلالات النَّجمات كنَّا نتطلَّع لرؤية ما سيقدِّم لنا في أسبوع لندن للموضة ربيع وصيف 2014.

عرض المصمم مجموعة جميلة من فساتين السهرة التي تميَّزت بتصاميمها الأنيقة وتفاصيلها الأخَّاذة، أمَّا بالنِّسبة للألوان التي ظهرت في هذه المجموعة فقد اختار المصمم مجموعة من الألوان الحياديَّة وألوان الميتاليك كالفضيّ والذهبيّ.

"سيِّدتي نت" يأخذكِ إلى خلف كواليس عرض المصمم Julien Macdonald في أسبوع لندن للموضة لربيع وصيف 2014.

شاهدي الصُّور وكوني معنا في تغطية مباشرة لأسابيع الموضة على تويتر: @SayidatyAzya.