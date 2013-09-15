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مصر تتوقع طرح رخصة للاتصالات المتكاملة نهاية سبتمبر الجارى

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مصر تتوقع طرح رخصة للاتصالات المتكاملة نهاية سبتمبر الجارى مصر تتوقع طرح رخصة للاتصالات المتكاملة نهاية سبتمبر الجارى

قال الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى ، إن الجهاز بصدد مناقشة بنود رخصة للاتصالات المتكاملة بشكل نهائى، تمهيدا لرفعها إلى رئيس الوزراء نهاية سبتمبر الجارى لطرحها أمام الشركات.

وقال هشام العلايلى، رئيس الجهاز، فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء، إنه لا مجال لتأجيل الرخصة.

وأضاف العلايلى: "سيتم مناقشة بنود الرخصة بمجلس إدارة الجهاز خلال مدة لا تتجاوز أسبوعين".

وأجلت المصرية موعد إطلاق الرخصة المتكاملة للاتصالات لعدة مرات، على خلفية الأحداث السياسية المضطربة التى تشهدها البلاد.

وتسمح رخصة الاتصالات المتكاملة للشركة تقديم جميع خدمات الاتصالات من ثابت ومحمول وإنترنت، فيما قالت المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنحو 80%، والنسبة الباقية مطروحة فى البورصة المصرية، إنها تعتزم الحصول على هذه الرخصة.

وتعانى المصرية للاتصالات من منافسة شرسة من الهاتف المحمول، فيما أظهرت مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خسارة المصرية للاتصالات 1.5 مليون مشترك فى يونيو الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى.

وبلغ عدد مشتركى المصرية للاتصالات فى يونيو الماضى نحو 6.9 مليون مشترك، مقابل 8.6 مليون مشترك فى نفس الشهر من 2012".

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مصر 365

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