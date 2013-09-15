محافظ بني سويف يتابع تنفيذ خطط النظافة ورصف الطرق وإنارة الشوارع

تفقد المستشارمجدي البتيتي محافظ بني سويف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتي يقوم بها مشروع النظافة بمدينة بني سويف في إطار تنفيذ الخطة الخاصة برفع كفاءة الشوارع ورصف وترميم وإعادة الرصف حيث رافقه مدير مشروع النظافة.

وخاصة عند نزلة الدهشورى شارع عبد السلام عارف خاصة بعد قيام شركة المياة ببناء غرفة خراسانية لتجميع المياه المتسربة نتيجة كسر بإحدى مواسير المياه بشارع الدهشورى التي نتج عنها تجمع المياه عند نزلة الدهشورى تقاطع شارع عبدالسلام عارف .

أصدر المحافظ تكليفاته لمدير مشروع النظافة بتكثيف أعمال النظافة بجميع المناطق والأحياء التابعة للمشروع مع تكثيف عملية الإشراف والمتابعة الدورية والمستمرة لمشرفي وعمال النظافة وذلك في إطار خطة النظافة والتي تشمل رفع الأتربة والمخلفات وأعمال الدهانات للأسوار والحوائط ودهان البلدورات وترميم وإعادة ترميم الأرصفة المتهالكة بجميع المناطق.

سواء المنطقة الأولى والتي تشمل شوارع : عبد السلام عارف والكورنيش و ش 17 ببني سويف الجديدة و المنطقة الثانية بشوارع : طريق السادات وأحمد عرابي فضلاًعن شوارع مساكن حوض الدلالة جسر إسلام وصفية زغلول و ميدان المديرية بالمنطقة الرابعة وغيرها من الشوارع والميادين الحيوية بالمدينة.