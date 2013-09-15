اليوم الوطني يلهم الجميع البطولة والأمجاد

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، خلال الاجتماع الأول للجنة العليا المنظمة لاحتفالات اليوم الوطني الـ 42 الذي عقد بديوان عام وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع في أبوظبي، على أهمية مشاركة جميع شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات، والتنسيق والتوزيع لكافة الفعاليات الخاصة، باحتفالات اليوم الوطني الـ 42 عبر كل بقعة على أرض الإمارات، ليتحقق الهدف المنشود من الاحتفال بأن تعم الفرحة جنبات الدولة بهذا اليوم.

موضحاً أن الاجتماع يأتي من أجل الإعداد المبكر للاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوب الجميع، وإبراز أهمية ذكرى اليوم الوطني للدولة التي يستلهم الجميع فيها بطولة الأمجاد التي تحققت على يد موحد هذا الكيان الشيخ زايد آل نهيان «طيب الله ثراه».

فعاليات وأنشطة

وشدد معاليه على أهمية إبراز هذه المناسبة وفق ما يليق بأهميتها ومكانتها من خلال الفعاليات والانشطة التي تبرز للأجيال ما تحقق لوطنهم من تطور شامل، وتعريفهم بمراحل الإنجازات التي تحققت عبر فصول العطاء.

وما وصلت إليه الدولة من إنجازات كبيرة منذ توحيدها، حتى هذا العهد الزاهر، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد آل نهيان -حفظه الله-، وحث معاليه أعضاء اللجنة العليا على مراعاة الضوابط والمعايير المنظمة، واختيار الموضوعات التي تعرف المواطنين بتاريخ الوطن، وإعطائها المجال الأوسع إعلاميًّا للتعريف بإنجازات المنطقة.

إنجازات الدولة

وطالب معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أعضاء اللجنة العليا أن تركز الفعاليات على إبراز الاحتفالات إنجازات الدولة خاصة بعد أن أصبحت الإمارات محط أنظار العالم في جميع المجالات، موصياً بإبراز الجانب العلمي وما وفرته الدولة لأبنائها من إمكانيات ليتسلح الجميع بالعلم وذلك من خلال تنظيم فعاليات تشارك فيها كافة المدارس والجامعات في الدولة.

وأضاف معاليه إن الاهتمام بالاحتفالات يدل على المعنى الحقيقي والوجداني لهذا اليوم المصيري في تاريخنا، بالإضافة إلى إشارته إلى أهمية الوحدة في الوصول إلى الدور الريادي للإمارات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ويؤكد تمسكها بثوابتها ومبادئها الراسخة ومدى ما تنعم به من أمن وعلم ورخاء بفضل القيادة الرشيدة بداية بالآباء المؤسسين وحتى اليوم.

اعتماد الشعار

وكانت اللجنة العليا المشرفة على الاحتفالات باليوم الوطني الـ 42 برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، قد اعتمدت الشعار الرسمي للاحتفالات لهذا العام على أن يكون شعار «روح الاتحاد» لاحتفالات اليوم الوطني مع التعديل في الرقم بما يتلائم مع العام (42) .

وذلك بهدف ترسيخ الشعار في نفوس الجمهور، ولتبقى الذكرى الأربعين «روح الاتحاد» خالدة في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه حتى في شعارها.

وقررت اللجنة تعميمه ليكون شعارا رسميا لكافة الفعاليات في مختلف إمارات الدولة، كما اتخذت اللجنة عدة قرارات منها إطلاق الموقع الإلكتروني ومركز الاتصال المركزي المباشر «الكول سنتر» في مطلع نوفمبر القادم وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.

ملامح الاحتفالات

وكشف معالي الوزير عن الملامح الرئيسية للاحتفالات مؤكدا أنها تضم مئات الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالتعاون مع عدد كبير من مؤسسات الدولة بالإضافة إلى مئات الفعاليات التي تنظمها كافة المؤسسات والهيئات، مؤكدا على أن كافة الفعاليات ستكون تحت مظلة اللجنة العليا وأن الجدول التفصيلي للفعاليات سيعلن من خلال كافة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية قبل منتصف شهر نوفمبر القادم متضمنا توقيتات الفعاليات ونوعيتها وأماكنها بالتحديد بالتنسيق مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.

حضر الاجتماع كل من: إبراهيم العابد مدير عام المجلس الوطني للإعلام وجمعة الرميثي مدير قطاع المراسم الرئاسية وعفراء الصابري وكيل الوزارة المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة وحمد الشامسي مدير إدارة التشريفات ومحمد النومان من المجلس التنفيذي بالشارقة والدكتور حمد الحمادي من المجلس التنفيذي دبي وعلى عبود العدوي من القوات المسلحة.

والدكتور علي محمد من وزارة الداخلية وسيف سعيد الزحمي من ديوان حاكم الفجيرة ونوف تهلك من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفيصل عبدالله الشيخ من هيئة السياحة والثقافة بأبوظبي وفيصل أحمد النعيمي من دائرة التنمية السياحية بعجمان وعليا الغفلي مدير مركز آثار أم القيوين وعلياء الياسي من المجلس الوطني للإعلام.