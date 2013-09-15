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برنامج خليفة للتميز ينظم ملتقى أوسمة رئيس مجلس الوزراء

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برنامج خليفة للتميز ينظم ملتقى أوسمة رئيس مجلس الوزراء برنامج خليفة للتميز ينظم ملتقى أوسمة رئيس مجلس الوزراء

نظم برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، "ملتقى أوسمة رئيس مجلس الوزراء" للمرشحين من قبل الجهات الاتحادية لهذه الفئة وذلك ضمن الاستعدادات التي يجريها البرنامج للدورة الثالثة لجائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز.

ويهدف الملتقى الذي عقد في دبي لتعريف المرشحين من الكوادر العاملة في الاتحادية بفئات ومعايير الأوسمة ومنهجية التقييم وتقديم تعريف شامل بالمتطلبات الفنية لإعداد تقارير الترشيح.

كما يهدف أيضاً إلى نشر الوعي بمبادئ التميز ونقل المعرفة وتبادل أفضل الممارسات والاستفادة من خبرات الفائزين بالأوسمة في الدورات السابقة ما يسهم بدفع عجلة التميز في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية.

انسجام ورؤى

وتتعزز أهمية فئة أوسمة رئيس مجلس الوزراء ضمن فئات جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز بانسجامها مع رؤية وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يعتبر أن رأس المال البشري هو المحرك الحقيقي لعجلة التميز .

وذلك إيماناً من سموه بأهمية الفرد كمكون رئيسي في منظومة التميز المؤسسي، وأن تميز أي جهة يعتمد على تميز العاملين بها، ما يفسر حرص سموه على إطلاق فئة أوسمة رئيس مجلس الوزراء التي تحمل اسمه والمخصصة للمتميزين في المجالات الوظيفية.

أهداف الملتقى

وأكدت حصة عيسى بوحميد المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الحكومية، بمكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء المنسق العام لـ"برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي": أن من أهداف الملتقى تعزيز استمرارية نقل ثقافة التميز والتطوير إضافة إلى تحقيق التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين.

وذلك من خلال مشاركة الجهات الاتحادية في تنظيم هذا الملتقى، كما أنه يندرج في إطار حرص الحكومة الاتحادية على الاستمرار في رحلة تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة في الجهات الاتحادية المختلفة لضمان ملاءمة الخدمة في الجهات الحكومية لتطلعات المواطنين واحتياجاتهم بما يحقق لهم السعادة ويدعم الجهود لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

أهم الجوائز

وأوضحت أن جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز هي الأهم بين جوائز التميز المؤسسي على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية، ولهذا فإنه لابد من إعطاء الفرصة للمرشحين من الجهات المختلفة لفئة أوسمة رئيس مجلس الوزراء وكافة الفئات الأخرى للتعرف على الجائزة بشكل مفصل والاستفادة من الخبرات السابقة للفائزين بما يمكن المرشحين من تحقيق الفوز".

 

تغطية شاملة

 

تغطي أوسمة رئيس مجلس الوزراء كافة مجالات التفوق الوظيفي وتشمل جميع الوظائف في الجهات الحكومية الاتحادية بما في ذلك المجالات الإشرافية والفنية (التقنية والهندسية) والوظائف المتخصصة.

وكذلك المجالات الإدارية والميدانية، كما تشمل أيضا الموظفين المتميزين الجدد ممن تم تعيينهم حديثا لدى الجهات الاتحادية (من حديثي التخرج) وذلك تشجيعا لهم وتحفيزا على التفاني والتميز في وظائفهم.

كما تم استحداث فئة جديدة خلال الدورة الثالثة للجائزة خاصة بموظفي خدمة المتعاملين تقديراً لجهودهم وتحفيزاً لهم لتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين.

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