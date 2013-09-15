«دبي الطبية» تبحث سبل التعاون في مجال السياحة العلاجية مع وفد من أوروبا الشرقية

استقبلت مدينة دبي الطبية وفداً ضمّ أكثر من 50 من أفضل وكلاء السفر في بلدان أوروبا الشرقية.

وجاءت هذه الزيارة الرسمية، التي نظمتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، بهدف تعزيز مكانة دبي كوجهة للسياحة العلاجية، إلى جانب إتاحة فرصة لكلا الطرفين لمناقشة استراتيجية مدينة دبي الطبية للسياحة العلاجية.

وخلال الزيارة، جال الوفد في مدينة دبي الطبية وشاهد عرضاً حول مبادرات مدينة دبي الطبية للسياحة العلاجية في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، الذراع التعليمي والبحثي لمدينة دبي الطبية.

كما اشتملت زيارة الوفد على عدد من مرافق الرعاية الصحية في مدينة دبي الطبية للاطلاع أكثر على المستويات العالمية للخدمات المنظمة للغاية والمماثلة للمعايير العالمية، والتي توفرها المدينة للمرضى من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ووجهت مدينة دبي الطبية دعوة إلى عدد من المسؤولين في مراكزها الطبية الرائدة، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع الوفد الزائر في مجال السياحة العلاجية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية هذا القطاع لدولة الإمارات.

وعلاوة على مجموعة خدماتها الطبية الواسعة، توفر مدينة دبي الطبية جملة من التسهيلات للسياح الذين يقصدونها للعلاج، بما في ذلك ضمان تعويض طبي وتسهيل الإقامة بالفنادق.

وقال مروان عابدين، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي الطبية: يسعدني الترحيب بزيارة الوفد إلى مدينة دبي الطبية. ولقد نجحت مدينة دبي الطبية بإيجاد مكانة لنفسها كإحدى الوجهات العالمية للسياحة العلاجية، ومن أجل ذلك، سنواصل العمل بكل السبل المتاحة لدينا على استمرارية تطوير هذا القطاع المزدهر.

كما نتطلع لضمان نمو مدينة دبي الطبية حتى تصبح إحدى أبرز الوجهات العالمية في مجال السياحة العلاجية، وسنعمل على تلبية الاحتياجات الطبية وتأمين الرفاهية للمرضى القادمين من مختلف أنحاء العالم للدولة بقصد الحصول على العلاج.