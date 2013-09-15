«مرور» أم القيوين تطلق «سلامة الطلاب مسؤولية الجميع»

عقدت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين الأسبوع الماضي عدة اجتماعات استهدفت الإعلان عن بدء انطلاق (حملة سلامة الطلاب مسؤولية الجميع) المقامة برعاية شركة لايف للوساطة والتأمين، والتي تزامنت مع بداية العام الدراسي الجديد وتهدف إلى تعزيز الوعي المروري لدى أفراد المجتمع والحفاظ على سلامة وأرواح طلبة المدارس في مختلف المراحل.

استراتيجية المرور

وأوضح المقدم سعيد عبيد بن عران، مدير إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أم القيوين، أن الحملة انطلقت بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد، وتعتبر من ضمن استراتيجية قطاع المرور بوزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الوعي المروري بين كل أفراد المجتمع.

وأضاف أن الحملة تهدف إلى تكاتف جميع الجهات وشرائح المجتمع للعمل معاً للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلبة وللحد من الحوادث المرورية، وخاصة فيما يتعلق بحوادث الأطفال والمخاطر التي قد يتعرضون لها أثناء الذهاب أو العودة من المدرسة.

إشراك وتعزيز

وأشار إلى أن الحملة تستهدف إشراك جميع شرائح المجتمع وتعزيز دور المدرسة وأولياء الأمور والهيئات التعليمية والإدارية، وسائقي الحافلات المدرسية والمشرفين بما يسهم في توفير السلامة المرورية للطلاب خلال العام الدراسي الجديد وتجنيبهم الحوادث المرورية الخطرة.

دور الأسرة

وأكد بن عران أن السلامة المرورية لأبنائنا الطلاب لا تختص بها جهة واحدة في المجتمع وإنما هي عملية متكاملة حيث إن دور الأسرة يتركز في رعايتهم للأبناء ووقايتهم من التعرض للحوادث المرورية.

كما أن واجب المدرسة في رفع مستوى الوعي المروري للطلاب من خلال عقد المحاضرات وتوزيع المطويات ومن خلال التعاون والتنسيق مع إدارات المرور والدوريات بالدولة، كما يقع على السائقين الحرص والانتباه وتوخي الحذر عند الاقتراب من المدارس.