الأوقاف تدعو الأئمة والخطباء إلى تحري الدقة في العمل

دعا سعادة الدكتور محمد مطر الكعبي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف الأئمة والخطباء والإداريين إلى تحري الدقة في العمل والمحافظة على مستويات التميز الذي وصلت إليه الهيئة والولاء الوظيفي والالتزام بأخلاقية الرجل القدوة في المجتمع.

وأشار خلال لقائه الدوري جميع الأئمة والخطباء والمؤذنين والموظفين والموظفات في فرعي الهيئة في إمارتي عجمان وأم القيوين..بحضور المدراء التنفيذيين ومدراء فروع الهيئة في الإمارات كافة.. إلى أنه من أبرز صفات الإمام القدوة..الولاء للدولة والوطن والابتعاد عن أي ولاءات خارجية فدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة ومجتمعا دولة إيمان وأصالة وأمان وازدهار لا مكان فيها لأي ولاءات خارجية ويتحتم على الإمام القدوة والخطيب القدوة أن يكونا في مقدمة أهل الوفاء والولاء لهذه الدولة والقيادة الرشيدة.

ودعا سعادته أن يديم الله تعالى موفور الصحة والعافية على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأوضح أن المجتمع الذي تعيشون فيه هو مجتمع علم وعمل يتطور سريعا في عمق المعاصرة فعليكم مواكبة هذا التطور بمزيد من حفظ القرآن الكريم والعلم بدلالات آياته و مقاصد الشرع الحنيف وتنمية ثقافة المجتمع بهذه الدلالات التي تجمع فيما بين التراث والمعاصرة معا.

وحث المدير العام الحضور على تطوير المهارات الأدائية في إمامة الناس وفي خطب الجمعة التي ينبغي التحضير لها جيدا وفق المسارات الثلاثة المعتمدة وهي مهارات الخطباء المرتجلين موضوعا ومضمونا ومهارات الخطباء المرتجلين للموضوع المقرر من الهيئة ومهارات الخطباء الذين يقرؤون الخطبة المعدة من قبل الهيئة مركزا على أن قراءة الخطبة تحتاج إلى قراءة أدائية راقية.. مشيرا إلي أن الهيئة أتاحت للجميع دورات تأهيل للخطباء.

من جهته حث سعادة الدكتور فاروق حمادة المستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي الأئمة والخطباء والمؤذنين على مواكبة روح العصر في التقدم والتطوير.

وقال كل شيء في هذا الوطن العزيز الآمن يتقدم وروح تقدمه الفكر وروح الفكر الإيمان وأنتم محطة الإيمان فما دوركم في دفع مسيرة الفكر والإيمان .. ودعاهم للتواصل الإيجابي مع الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والقدوة الحسنة.

من جانبه استعرض خبير التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة المشاريع الإستراتيجية التي تعمل الهيئة حاليا على تطبيقها منها خمسة مشاريع وهي " إستراتيجية إدارة المعرفة واستراتيجية إدارة الإبداع والابتكار وإدارة الاتصال والتواصل وإدارة البيئة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".

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