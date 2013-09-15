شرطة أبوظبي تضبط عصابتين لتهريب الأموال

ضبطت شرطة أبوظبي عصابتين، من 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بتهريب الأموال (تجنباً لدفع رسوم الحوالات البنكية والاستفادة من فرق صرف العملة)، والسرقة ونقل وإحضار أموال مسروقة، وانتحال صفة عناصر الشرطة.

وتفصيلاً أوضح العقيد عجيل الجنيبي، مدير مديرية شرطة المنطقة الغربية أن شرطة أبوظبي تمكنت في عملية نوعية بالتنسيق مع شرطة دبي والشارقة وعجمان، من إلقاء القبض على أفراد العصابتين، وعددهم عشرة، (4 عرب و6 آسيويين)، يقيمون ويعملون في الدولة بمهن ووظائف مختلفة.

وأرجع تفاصيل الواقعة إلى يوم الخميس (الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري)، حينما ورد بلاغ من شخص يدعى ("م. ا"، 20 سنة)، يفيد بسرقة مبلغ 984 ألف ريال سعودي؛ أثناء سيره بالسيارة في الطريق العام بالمرفأ في المنطقة الغربية بعد أن اعترض طريقه 3 أشخاص يقودون 3 مركبات، زعموا أنهم من عناصر التحريات، ولاذوا بالفرار.

وأضاف: بمجرّد تلقي البلاغ، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍّ بإشراف النقيب أحمد خميس المرزوقي، مدير فرع الجرائم الاقتصادية بمديرية شرطة المنطقة الغربية، حيث شرع الفريق في جمع الدلائل والقرائن والتحقيق في ملابسات الواقعة، حيث أسفرت الجهود عن المعرفة بوجود عصابتين؛ يشتبه بأنهما وراء هذه القضية.

وأضاف: توالى القبض على أفراد العصابتين، واحداً تلو الآخر، بعد تقنين الإجراءات، وتبيّن من التحقيقات المبدئية أن العصابة الأولى قامت بتهريب مبلغ 984 ألف ريال سعودي عبر شاحنة نفذت من أحد المعابر البرّية، دون الإفصاح عن المبلغ لدى الجهات المختصة، فيما تمثل دور العصابة الثانية بسرقة تلك الأموال من الأولى بالإكراه، بعد عملية رصد وتخطيط منذ شهر رمضان الماضي، بواسطة أحد أفرادها الذي تربطه علاقة مهنية بالطرف الأول في مجال النقليات.

وأوضح العقيد الجنيبي، أن المضبوطين يشتبه بتورطهم في جرائم مختلفة، منها تهريب الأموال، تجنباً لدفع رسم الحوالات المصرفية، والاستفادة من فرق صرف العملة، وجني أرباح تجارية مضاعفة، ونقل وإخفاء أموال مسروقة، والتستر على جريمة، وانتحال صفة عناصر من الشرطة.

وذكر أن التحقيقات ما زالت جارية لمعرفة ملابسات الواقعة، والأدوار التفصيلية لأفراد العصابتين ومدبريهما، وطرق تهريب وتقسيم الأموال، وما ضُبط بحوزتهم من مبالغ مالية، ومن له أية صلة جنائية بالقضية، وذلك تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، استكمالاً للتحقيقات.

وأكد مدير مديرية شرطة الغربية، عدم التهاون في التعامل مع مثل هذه القضايا الجنائية، مشدداً على أن الأجهزة الشرطية ستردع كل من تسوّل له نفسه الاعتداء على سلامة الآخرين والممتلكات، داعياً الجمهور إلى التعاون والإبلاغ عند ملاحظتهم أي تجاوزات في القانون للتعامل معها بالسرعة الممكنة.

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