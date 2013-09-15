استبعاد مديرى مدرستين بالقليوبية لعدم التزامهما بتعليمات العمل

قررت الدكتورة بثينة عبد الله كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية للعملية التعليمية، استبعاد اثنين من مديرى المدارس لعدم التزامهما بالتعليمات المتعلقة بإدارة العمل بمدارس المحافظة والمتعلقة بالاستعداد للعام الدراسى الجديد.

حيث قادت الدكتورة بثينة الكشك وكيل وزارة التعليم جولة مفاجئة على مدارس إدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، وذلك لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد بمدارس الإدارة .

كما قررت وكيل وزارة التعليم بالمحافظة توجيه إنذار شديد اللهجة لمدير مدرسة لوجود إعلانات على أسوارها بمدرسة شبرا الخيمة التجارية بنات، وقررت عقب جولتها بالمدرسة استبعاد مديرها لعدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بالاستعداد للعام الدراسى.

ومن جانبه أوضح مدير المدرسة "لكشك " عدم وجود ميزانية خاصة بأعمال الدهانات والصيانة، وأنه أرجأ أعمال دهانات السور قبل بدء العام الدراسى بيوم لأنه قام بدهانه قبل ذلك، وقام عناصر الإخوان بكتابة عبارات مناهضة للجيش والشرطة على سور المدرسة

> الجديد .

كما قررت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية التنبيه على مدير مدرسة 15 مايو الابتدائية المشتركة بالاتصال بالحى لرفع القمامة من أمام المدرسة، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإقليم لرؤساء الأحياء، بسرعة إزالة القمامة والمخلفات وكافة الملوثات من أمام المدارس.

فيما زارت "يثينة" مدرسة العبور الابتدائية المشتركة، ومدرسة عمر بن العزيز الابتدائية، وملحق المعلمين الابتدائية، ونبهت على مديرى هؤلاء المدارس على الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد، وخلال جولتها بمدرسة بهتيم الثانوية بنات قررت استبعاد مدير المدرسة لإهماله وعدم متابعته حول الاستعداد للعام الدراسى الجديد، حيث كانت المدرسة غير نظيفة ولا يوجد دفتر للأمن.

بينما وجهت وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية إنذارا شديد اللهجة لمدير مدرسة النجاح الابتدائية المشتركة لوجود إعلانات على أسوار المدرسة، وأكدت أنه سوف يتم متابعة ذلك خلال الأيام القادمة للتحقق من إزالة هذه الإعلانات .

وخلال زيارتها لمدرسة يحى المشد التجريبية قالت الدكتورة بثينة الكشك إنه تم التيسير على أولياء الأمور بقبول أولادهم بالمدرسة فى ضوء التعليمات الجديدة، وأصدرت تعليماتها بالنظافة أمام المدرسة وتعليمات بالتيسير على أولياء الأمور وحسن المعاملة، مع الإشادة بقرار الوزير لرفع المعاناة عنهم بإعفاء أولادهم من المصاريف، وفى مدرسة التدريب والتعليم المزدوج تم التنبيه وإصدار تعليمات بدهان الأسوار والاتصال بالحى لرفع القمامة من أمام المدرسة وقالت بأنها ستتابع ذلك بنفسها خلال الـ 24 ساعة القادمة.