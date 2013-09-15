ننشر أسماء ضحايا انهيار عقار المراغة سوهاج

استقبل مستشفى المراغة المركزى، 8 أفراد، من بينهم جثة لمسن وربتى منزل وأربعة أطفال مصابين بإصابات بالغة على إثر انهيار منزل عليهم بناحية قرية الحريدية دائرة المركز، حيث تبين من مراجعة استقبال المستشفى وصول ملاك البدرى روفائيل (35 عاما) مصابا باشتباه بنزيف بالبطن، وجوهر فتحى جوهر فخرى (70 عاما) عامل وتوفى عقب وصوله المستشفى، وحبيبة هارون معوض (60 عاما) ربة منزل مصابة باشتباه نزيف بالبطن، وهناء جوهر فخرى (35 عاما) ربة منزل مصابة باشتباه بنزيف بالبطن ومريانة ملاك البدرى (11 عاما) مصابا باشتباه بكسر باليد اليسرى وكريم حسنى جوهر (8 سنوات) مصابا باشتباه بنزيف بالبطن ويوتسينا ملاك البدرى 4 سنوات مصابة باشتباه بنزيف بالبطن ومرينة ملاك البدرى (7 سنوات) مصابة باشتباه بنزيف بالبطن، وتم حجزهم تحت الرعاية العاجلة.

كان اللواء إبراهيم صابر، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المراغة يفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل بناحية قرية الحريدية ووجود متوفٍ ومصاب.

> وعلى الفور انتقل إلى مكان الواقعة قوات الحماية المدنية برئاسة العميد علاء الدين السعيد، وتبين من خلال التحريات التى قام بها أحمد الشريف، رئيس مباحث مركز شرطة المراغة بالإنابة، بحدوث انهيار جزئى بمنزل مكون من دور أرضى ومشيد بالطوب الأحمر والأسمنت يعلوه سور مبنى بالطوب اللبن ملك ملاك روفائيل البدرى (35 عاما) وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء قيام المذكور بعمل إحلال وتجديد للمنزل انهار جزء منه مما نتج عنه مصرع مسن وإصابة 7 آخرين من بينهم سيدتين ومالك المنزل وأربعة أطفال بإصابات مختلفة وتم نقلهم للمستشفى المركزى بالمراغة وتحويل الحالات الحرجة منهم لمستشفى سوهاج الجامعى، وتم انتداب لجنة فنية من الإدارة الهندسية لمركز ومدينة المراغة لبيان سبب الانهيار وجارى تحرير محضر بالواقعة تمهيد للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.