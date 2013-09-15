تنفيذ 30 مشروع لمياه الشرب بالدقهلية

عقد المهندس عمر الشوادفى– محافظ الدقهلية اجتماعاً لمسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة بحضور اللواء السيد العشرى – رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى واللواء العيسوى أحمد عيسوى – رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وتناول اللقاء مناقشة واستعراض ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بنطاق المحافظة والتى شملت المشروعات التى تم تنفيذها بالفعل والأخرى الجارى تنفيذها وكذا مشروعات القرى فى مجال الصرف الصحى وكذا مشروعات مياه الشرب فى الخطة الجديدة حتى عام 2017. وقد أوضح المحافظ بأنه تم تنفيذ 30 مشروعا لمياه الشرب بطاقة إنتاجية 1187 ألف متر مكعب يومى بتكلفة إجمالية قدرها 2 مليار و238 مليون جنيه.

وأضاف بأن خطة 2013 / 2014 تشمل عدد 16 مشروعا فى مجال مياه الشرب بطاقة إجمالية إنتاجية 240 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة إجمالية 771 مليون جنيه.

ويتبقى عدد 7 مشروعات جارى تنفيذها فى خطة 2012/2017 بطاقة إنتاجية 302 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة إجمالية قدرها 427 مليون جنيه وبذلك يصبح إجمالى الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب 1729 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 3 مليار و436 مليون جنيه.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه تم تنفيذ 21 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى بطاقة إنتاجية 432 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة إجمالية 1 مليار و516 مليون جنيه، وتتضمن خطة 2013/2014 عدد 13 مشروعا جارى العمل بها حالياً بطاقة إجمالية 95 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة 389 مليون جنيه وينتهى عدد 14 مشروعا ضمن الخطة حتى عام 2017 بطاقة إجمالية 210 آلاف متر مكعب / يوم بتكلفة إجمالية 783 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ، بذلك يصبح إجمالى الطاقة الإجمالية فى مجال تصرف الصرف الصحى 737 ألف متر مكعب / يوم وبتكلفة إجمالية 2 مليار و688 مليون جنيه وأضاف المحافظ أن المشروع القومى لصرف صحى القرى على مستوى المحافظة يتضمن إتمام تنفيذ 35 مشروعا بالقرى بطاقة 94 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة 805 ملايين جنيه وجارى العمل حالياً فى 30 مشروعا بطاقة 14 ألف متر مكعب / يوم بتكلفة 284.3 مليون جنيه، وكذا عدد 25 مشروعا فى خطة 201/2017 بطاقة 98 ألف متر مكعب /يوم بتكلفة 735.5 مليون جنيه.

وقد أكد المحافظ على أهمية التنسيق والتعاون بين الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية لتذليل كافة العقبات أمام المشروعات الجارى تنفيذها وسرعة دخولها الخدمة لتحسين مطالب واحتياجات كافة أبناء الدقهلية وحل المشكلات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحى.