المعارضة السورية تختار الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيسا للوزراء

كتب : رويترز الأحد 15-09-2013 11:10

انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض الإسلامي المعتدل أحمد طعمة، رئيس وزراء مؤقتا أمس ليضطلع بمهمة صعبة وهي إعادة النظام للمناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة الرئيس بشار الأسد.

وقال طعمة للحاضرين بعد انتخابه، إنه يتشرف بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة التي فرضتها عليه التضحيات التي قام بها السوريون.

ويأمل الائتلاف أن يعزز طعمة (48 عاما) مصداقية المعارضة بعد أن توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يملكها الأسد، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي لجهود نحو تسوية أوسع للصراع الذي اندلع منذ عامين ونصف العام.

وقالت المصادر إن طعمة، وهو سجين سياسي سابق من محافظة دير الزور بشرق سوريا حصل على 75 صوتا من 97 صوتا في اقتراع أجراه الائتلاف في اسطنبول.

وقال طعمة إن سوريا ستكون لكل السوريين ولن يكون فيها مكان للقتلة والمجرمين.

ويتوقع ان يختار حكومة من 13 وزيرا في اتفاق تم التوصل إليه بعد يومين من المحادثات بين أصحاب النفوذ في الائتلاف المدعوم عربيا وغربيا.