أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

المعارضة السورية تختار الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيسا للوزراء

Google+ Print
المعارضة السورية تختار الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيسا للوزراء المعارضة السورية تختار الإسلامي المعتدل أحمد طعمة رئيسا للوزراء

كتب : رويترز الأحد 15-09-2013 11:10

انتخب الائتلاف الوطني السوري المعارض الإسلامي المعتدل أحمد طعمة، رئيس وزراء مؤقتا أمس ليضطلع بمهمة صعبة وهي إعادة النظام للمناطق التي لم تعد خاضعة لسيطرة الرئيس بشار الأسد.

وقال طعمة للحاضرين بعد انتخابه، إنه يتشرف بتحمل هذه المسؤولية الكبيرة التي فرضتها عليه التضحيات التي قام بها السوريون.

ويأمل الائتلاف أن يعزز طعمة (48 عاما) مصداقية المعارضة بعد أن توصلت الولايات المتحدة وروسيا إلى اتفاق للتخلص من ترسانة الأسلحة الكيماوية التي يملكها الأسد، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي لجهود نحو تسوية أوسع للصراع الذي اندلع منذ عامين ونصف العام.

وقالت المصادر إن طعمة، وهو سجين سياسي سابق من محافظة دير الزور بشرق سوريا حصل على 75 صوتا من 97 صوتا في اقتراع أجراه الائتلاف في اسطنبول.

وقال طعمة إن سوريا ستكون لكل السوريين ولن يكون فيها مكان للقتلة والمجرمين.

ويتوقع ان يختار حكومة من 13 وزيرا في اتفاق تم التوصل إليه بعد يومين من المحادثات بين أصحاب النفوذ في الائتلاف المدعوم عربيا وغربيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية