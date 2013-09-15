إصابة اثنين من السوريين في إطلاق نار على مجمع للنازحين بجنوب لبنان

كتب : أ ش أ الأحد 15-09-2013 11:49

أعلن الجيش اللبناني، أن اثنين من النازحين السوريين، أصيبوا في إطلاق نار من قبل فلسطيني تجاه مجمع للنازحين السوريين في صيدا بجنوب البلاد الليلة الماضية، ويجرى ملاحقته.

وقال بيان للجيش اللبناني صباح اليوم، إن فلسطينيا، أطلق النار من سلاح حربي خفيف في اتجاه مجمع للنازحين السوريين في مبنى كلية الأوزاعي عند مدخل صيدا الشمالي، ما أدى إلى إصابة شخصين من التابعية السورية بجروح طفيفة.

وأوضح البيان، أن الجيش اللبناني تدخل إثر ذلك، وتدخلت دورية من الجيش وأعادت الوضع إلى طبيعته، وتُجرى ملاحقة مطلق النار لتوقيفه وتسليمه إلى القضاء المختص.

من ناحية أخرى، أفادت الأنباء أنه تم اختطاف تاجري ذهب سوريين في البقاع شرقي لبنان في وقت متأخر من الليلة الماضية بواسطة 8 مسلحين، وفروا بهم إلى جهة مجهولة.