بدء التحقيق مع الإخوانى محافظ المنوفية السابق

السويس - عبدالله ضيف: منذ 40 دقيقة 14 ثانية

بدأت نيابة السويس الكلية، صباح اليوم الأحد، التحقيق مع المهندس أحمد شعراوي محافظ المنوفية السابق، بتهم متعددة منها التحريض على العنف، من خلال خطب علنية له في ساحة مسجد الشهيد حمزة بن عبدالمطلب بالسويس.

حضر محافظ المنوفية السابق من محبسة لسراى النيابة وسط حراسة أمنية مشددة وعدد من المحامين كما أحاط به بعض درويش الإخوان لمنع تصويره.

> كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من تحديد مكان اختباء محافظ المنوفية السابق وهو من أبناء السويس فى إحدى قرى محافظة الشرقية بعد تتبع هواتف بعض أقاربه المتصلين به، وقامت مأمورية بمداهمة مخبئه والقبض عليه واقتياده إلى السويس وإحالته إلى النيابة والتى تولت التحقيق ولاتزال التحقيقات جارية.