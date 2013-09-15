أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات

بدء التحقيق مع الإخوانى محافظ المنوفية السابق

Google+ Print
بدء التحقيق مع الإخوانى محافظ المنوفية السابق بدء التحقيق مع الإخوانى محافظ المنوفية السابق
السويس - عبدالله ضيف:
منذ 40 دقيقة 14 ثانية

بدأت نيابة السويس الكلية، صباح اليوم الأحد، التحقيق مع المهندس أحمد شعراوي محافظ المنوفية السابق، بتهم متعددة منها التحريض على العنف، من خلال خطب علنية له في ساحة مسجد الشهيد حمزة بن عبدالمطلب بالسويس.

حضر محافظ المنوفية السابق من محبسة لسراى النيابة وسط حراسة أمنية مشددة وعدد من المحامين كما أحاط به بعض درويش الإخوان لمنع تصويره.
> كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من تحديد مكان اختباء محافظ المنوفية السابق وهو من أبناء السويس فى إحدى قرى محافظة الشرقية بعد تتبع هواتف بعض أقاربه المتصلين به، وقامت مأمورية بمداهمة مخبئه والقبض عليه واقتياده إلى السويس وإحالته إلى النيابة والتى تولت التحقيق ولاتزال التحقيقات جارية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية