وقفة لأهالى قرية حوض الندى بالشرقية لتضررهم من تلوث مياه الشرب

نظمت مجموعة من أهالى قرية حوض الندى التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية, وقفة احتجاجية, صباح اليوم الأحد، داخل هيئة مياه الشرب بمركز بلبيس, وذلك لتضررهم من سوء مياه الشرب.

وقال السيد فهمى موظف بكهرباء بلبيس وأحد أهالى القرية , إنه ذهب أكثر من مرة إلى المهندسة أمال عرفات مديرية هيئة مياه الشرب بمدينة بلبيس ولكنها لم يجدها وسبق وتقدموا بالعديد من الشكاوى إليها، وإلى مجلس المدينة من أن المياه بالقرية ملوثة ولا تصلح للاستخدام الآدمى وأن أهالى القرية يشترون مياه الشرب الجركن بجنيه، وأن الهيئة تتجاهل مطالبهم فى أحقيتهم بشرب كوب مياه نظيف.

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