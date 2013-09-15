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وزير الخارجية يطير إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين

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وزير الخارجية يطير إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين وزير الخارجية يطير إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين

كتب : حسن حسين منذ 56 دقيقة

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، نبيل فهمي، وزير الخارجية، متوجها إلى روسيا عن طريق إسطنبول في زيارة هي الأولى له لموسكو بعد توليه منصبه، وتستغرق يومين، يلتقي خلالها نظيره الروسي، سيرجي لافروف، لبحث سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

يبحث خلال لقاءاته مع المسؤولين الروسيين مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة القضية الفلسطينية والأزمة السورية، كما يلتقي هشام زعزوع، وزير السياحة المصري، لعقد مباحثات مع المسؤولين الروسيين لرفع حظر السفر إلى المدن السياحية المصرية خلال الفترات القادمة لتنشيط حركة السياحة.

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