منظمة الصحة العالمية تحذر من عودة "وباء" شلل الأطفال إلى اليمن

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم، السبت، من عودة "وباء" شلل الأطفال إلى اليمن مع استمرار تدفق اللاجئين الأفارقة.

وذكر تقرير صادر عن المنظمة، نشر اليوم فى صنعاء، أن الوضع الوبائى لفيروس شلل الأطفال فى دول القرن الأفريقى أصبح يمثل وباء يهدد جميع دول المنطقة المجاورة لدول القرن الأفريقى وأولها اليمن، مشيرا إلى أن الوضع كارثى، ويهدد جميع دول المنطقة المجاورة لهذه الدول وأولها اليمن؛ نظرا لتزايد حركة انتقال اللاجئين والمتسللين من هذه الدول إلى اليمن مما يزيد الخطورة بعودة شلل الأطفال إلى اليمن بعد أن كانت قد تخلصت منه فى عام ٢٠٠٩.

ولفت إلى أن الخطر يتزايد مع وجود أطفال غير مطعمين ومتخلفين عن بعض جرعات التحصين الروتينى فهؤلاء يمثلون فجوة ونقطة ضعف قد يعود الفيروس من خلالهم.

وطبقا لآخر إحصائيات المنظمة فإن عدد حالات الإصابة بفيروس الشلل وصل إلى 174 إصابة فى دول القرن الأفريقى منها 160 حالة فى الصومال و13 حالة إصابة فى كينيا وحالة إصابة واحدة فى أثيوبيا.

من جانبها، حثت وزارة الصحة اليمنية السكان إلى سرعة استكمال جرعات اللقاح للأطفال الذين لم يستكملوا جميع الجرعات حسب جدول التطعيم الروتينى. وحذرت من أن بقاء طفل واحد دون تطعيم يشكل خطرا على جميع الأطفال فى المجتمع.

وشددت الوزارة على العلماء وخطباء المساجد القيام بواجبهم الدينى فى نصح الناس ودعوة الجميع إلى تطعيم أطفالهم والتأكيد على الوجوب الشرعى لذلك، باعتبار أن الأطفال أمانة فى أعناق الآباء والأمهات والتفريط فى صحتهم تفريط بالأمانة يحاسبون عليها.