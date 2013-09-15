حمض الفوليك يمنع التشوهات الخلقية للدماغ لدى الأجنة

تسأل قارئة منذ اليوم الأول لحملى نصحنى الكثيرين بتناول حمض الفوليك، فما فائدته الغذائية للجنين؟

يعتبر حمض الفوليك من العوامل الهامة والضرورية فى غذاء المرأة الحامل حيث إنه يتمتع بأهمية قصوى فى حماية الجنين من التشوهات لذا يوصى به الأطباء من الشهر الأول للحمل، حيث إنه يقوم ـ كما يوضح دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد ـ بمنع التشوهات الخلقية للدماغ والنخاع الشوكى فى الجنين وينصح به منذ اليوم الأول للحمل لأهميته فى نمو الجنين ووقايته من العديد من الأضرار الصحية.

كما أنه يحمى من التشوهات الأخرى كتشوهات القلب والشفة والحلق وبذلك يضمن للجنين الوقاية من العدد من الأضرار، كما أنه يعمل على إنتاج خلايا الدم الحمراء، وبالتالى يعمل على توزيع الحديد بطريقة صحيحة إلى الجسم ويساعد حامض الفوليك أيضا على السيطرة على مستويات homocysteine الذى من الممكن أن يؤدى عدم القدرة على التحكم به إلى بعض أمراض القلب، وقد أوضح العلماء أن حمض الفوليك بالرغم أنه يعالج عيوب الولادة إلا أنه يعمل أيضا على علاج الكآبة ونقص نمو الجنين بالإضافة لاستخدامه فى أحيان كثيرة، فى القيام بمسحة لعنق الرحم لذا على المرأة الحامل ضرورة الالتزام بتناوله مع الإكثار من المتابعة عند الطبيب فى الشهور الأولى من الحمل.