حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى": كيف تقلع عن التدخين ببرنامج الـ27 يوما

إدمان السجائر من الأمور الشائعة حاليا، ويعتبر من أكثر العادات السيئة التى اكتسبها المصريين وتمثل الإقلاع عن السجائر مشكلة حقيقية للجميع.. فهل هناك طريقة تمكنك من الإقلاع عن التدخين بسهولة؟

يقول الدكتور أحمد الجويلى، منسق حملة "أنا صيدلى أنا فاهم شغلى"، كى تقلع عن سجاير يجب أن تعرف فى البداية إن النيكوتين (الموجود فى السجاير) يتم إفرازه بشكل طبيعى من المخ عند الشخص الطبيعى غير المدخن.

ولكن عند تناول السجائر يبدأ المخ فى الاعتماد على النيكوتين الموجود فى السيجارة وهذا السبب فى استعباد السيجارة للشخص المدخن، وتجعله لا يستطيع الإقلاع عن التدخين مرة واحدة، لأن مخ المدخن يرفض عودته إلى طبيعته فى إفراز النيكوتين بكميات محسوبة ودقيقة كى يساعد الجسم على النشاط خلال يومه.

وأضاف "الجويلى" أن من يقوم بالإقلاع عن التدخين بشكل مفاجئ، يكون فى أغلب الأحيان يتمنى العودة إلى التدخين مرة أخرى لأنه يظل مشتاقا إلى مذاقها وتأثيرها النفسى أيضا.

وقال "الجويلى" إن حملة "أنا صيدلى فاهم شغلى" تتبنى حمله للتشجيع على الإقلاع عن التدخين بسهولة ويسر وبالتدريج، وهو ما يسمى "ببرنامج الـ27 يوما" ويعتمد هذا البرنامج على إنك تحدد عدد السجائر التى ستتناولها يوميا وتبدأ تقلل كل يوم سيجارة واحدة عن اليوم السابق (وهذا يعنى أنك إذا كنت تتناول علبة سجائر كاملة يوميا فإنك بتقليل تدخّن سيجارة واحدة يوميا، يعنى أنك بعد 20 يوما فقط ستدخن سيجارة واحدة فقط.

فى اليوم العشرين سيكون نصيبك من السجائر سيجارة فقط يوميا وهى أهم سيجارة فى اليوم، والتى ستتناولها كأول ما تقوم به عند الاستيقاظ أو التى تتناولها مع أول كوب شاى.. ستستمر على تناولها لمدة أسبوع.. سيجارة واحدة يوميا.. وهنا تكون قد تخلصت من آثار التدخين بالجسم، ويكون اعتيادك عليها هو نوع من التعود النفسى فقط لا غير، ومع الوقت سترفضها وستزهد بها.

وأضاف "الجويلى" أنه بعد أسبوع وأنت لا تزال مستمرا على تناول تلك السيجارة وتعجز وعن الإقلاع عنها (حتيجى قدّام حبايبك أو عيلتك أو معارفك وتمسك السيجارة، وتقول لهم بكل سهولة السيجارة دى أتحكمت فى حياتى طول الفترة اللى فاتت السجاير دى أنا مش حارجع لها تانى ولو رجعت لها أبقى.. واختار لنفسك وصف مناسب يخلّيك متضايق لو أهلك قالوه لك وأنت ماسك السيجارة تانى لا قدر الله وارمى السيجارة بعدها قدامهم، إلى غير رجعة).

وهذا سيخلق بداخلك نوع من التحدى والرغبة فى إثبات الذات أمام عائلتك وأسرتك، ولكى يكون البرنامج واضح يجب أن نؤكد على عدد من الشروط:

أولا: تحديد عدد السجائر التى تتناولها يوميا وأن تستمر عليها كى يتعود المخ عليها وعند التقليل بالتدريج يبدأ فى إنتاج النيكوتين مرة ثانية.

ثانيا: الالتزام والصبر والتدرّج هم سر نجاح البرنامج وهذا أفضل بكثير من تناول الأدوية غالية بمئات وآلاف أو ان ننفق أموال على مضاعفات وآثار جانبية تظهر بسبب السجائر بداية من العقم وحتى الأورام السرطانية فى الرئة والكبد مثلا.

وأكد "الجويلى" أن هذا البرنامج تم تطبيقه مع عدد كبير جدا من المدخنين منذ عام 2002 حتى الآن، وحقق نتائج مبهرة ونسبة نجاحه أكتر من 80%.