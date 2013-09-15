سوس الأسنان يقلل فرص الإصابة بسرطان الفم والحلق

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة "بافلو" بمدينة نيويورك الأمريكية عن معلومات جديدة ومثيرة، بشأن أحد الوسائل التى تفيد فى الحد من فرص الإصابة بسرطان الفم وسرطان الحلق.

حيث أشار الباحثون إلى أن الأشخاص البالغين الذين يعانون من تسوس كثير فى أسنانهم ينخفض خطر إصابتهم بسرطان الفم وسرطان الحلق مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من تسوس قليل، وكلما ارتفعت عدد الأسنان المسوسة وزادت عدد التجاويف والنخور بها كلما انخفضت تلك المخاطر.

وأكد الباحثون فى الدراسة- التى نشرت نتائجها على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانى-، أن السبب يعود إلى ارتفاع تركيزات حمض اللاكتيك، والذى تنتجه الأسنان داخل تلك التجاويف والأجزاء المسوسة، ويقوم هذا الحمض بدور فاعل فى منع الخلايا السرطانية من النشوء والتطور، وكشفت النتائج أن الأشخاص الذين يمتلكون أكبر عدد من الأسنان المسوسة ينخفض فرص إصابتهم بسرطان الفم أو الحلق بنسبة 32% مقارنة بالأشخاص الذين لا يعانون من أى تسوس فى أسنانهم.