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الرياضة تساعد على التخلص من إدمان العادة السرية

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الرياضة تساعد على التخلص من إدمان العادة السرية الرياضة تساعد على التخلص من إدمان العادة السرية

يدمن كثير من الشباب على "العادة السرية"، خاصة من يتأخر بهم سن الزواج، وأرسل أحد القراء متسائلا عن كيفية التغلب على إدمان العادة السرية والتوقف عنها مع اقتراب موعد زواجه

يجيب على هذا التساؤل دكتور هاشم بحرى أستاذ الطب النفسى، مشيرا
> إلى أن كثيرا من الشباب يلجأون إلى العادة السرية لإشباع رغباتهم التى يعجزون عن إشباعها بشكل طبيعى نظرا للظروف التى تؤدى إلى تأخرهم فى الزواج، مؤكدا على ضرورة الإقلاع السريع عن هذه العادة وانتظار النتائج لمعرفة القدرة على على اجتياز هذا الاختبار، وبدء حياة مستقرة وزواج سعيد ينجم عنه أطفال، وفى حالة الفشل فإن ممارسة الرياضة هى الحل مع التوقف عن الإثارة الشخصية، ويشير بحرى إلى ضرورة مصارحة الزوجة المستقبلية حتى يكون لها دور فى التخلص من إدمان هذه العادة.
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