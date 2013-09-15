إطلالات كاجوال على طريقة النجمات

نهوى متابعة إطلالات النَّجمات المختلفة على السجَّادة الحمراء في كلِّ مرَّة، ولكن ماذا عن إطلالاتهنَّ اليوميَّة؟ وماذا ترتدي كلٌّ منهنَّ لقضاء المهام اليوميَّة كتوصيل الأطفال إلى المدرسة أو التسوُّق مثلاً؟ ففي مثل هذه الإطلالات، يظهر عادة "الستايل" الحقيقيَّ للنَّجمة بدون تدخُّل من خبراء الموضة ومحترفي الماكياج.

Angelina Jolie ظهرت بإطلالة سوداء بالكامل في مطار لوس أنجلوس، بينما اختارت الغنيَّة المثيرة للجدل Lady Gaga اللون الأسود بفستان جلديّ قصير أثناء تنقُّلها في شوارع المدينة، أمَّا Rihanna فقد كانت تروِّج لمجموعتها الجديدة لسلسة محلات "River Island" البريطانيَّة مؤخرًا بارتداء قطع متنوِّعة منها أثناء تنقُّلها في نيويورك.

ومن الإطلالات الكاجوال الرَّائعة التي لفتتنا مؤخرًا، إطلالة العارضة Cara Delevingne بستايلها العصريّ المريح، والتي أتت على عكس إطلالات العارضة الأستراليَّة Miranda Kerr بستايلها الأنثويّ النَّاعم.

شاهدي في الصُّور تنوُّع اختيارات النَّجمات واختلاف أذواقهنَّ، وأخبرينا أيّ منهنَّ تفضِّلين؟

تابعوا على "سيدتي نت":أسبوع الموضة ربيع وصيف 2014

أيضاً يمكنكن متابعة كل جديد في عروض أسبوع الموضة ربيع وصيف 2014 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي: