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اختفاء سيدة و طفليها فى ظروف غامضة بالأقصر

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اختفاء سيدة و طفليها فى ظروف غامضة بالأقصر اختفاء سيدة و طفليها فى ظروف غامضة بالأقصر

مديرية أمن الأقصر

تلقى اللواء “مصطفى بكر” مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر، إخطارا من اللواء “عصام الحملى” مدير المباحث الجنائية بتحرير بلاغ من المواطن “أشرف عبد الصبور عبد العاطى” يفيد تغيب زوجة شقيقه “النوبى عبد الصبور” و تدعى “حنان عبد الفتاح حسين” 28 سنة، و معها طفليها شهد النوبى ” 5 سنوات ” ومحمد نوبى ” 3 سنوات “.

و ذلك بعد ان غادرت منزل الزوجية الكائن بنجع الشيخ سلطان بقرية العديسات جنوب الأقصر يوم الأحد الماضى متوجهة الى المدينة لشراء ملابس رياض الأطفال لطفليها واتفقت مع أسرة زوجها على أن تعود إلى منزل أسرتها بعزبة أبو مسلم بمنطقة الفتاتيح المجاورة لقضاء يومين مع والدتها والتى اتصلت بعدها بيومين للسؤال عن ابنتها فعلم الزوج مصادفة بإختفاء الزوجة والطفلين.

هذا وتكثف أجهزة الأمن جهودهاللعثور على الزوجة وطفليها.

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