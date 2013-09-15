إبراهيم بديلا أمام الأهلي .. والزمالك يدفع بثلاثي ارتكاز

يجلس محمد إبراهيم على مقاعد بدلاء الزمالك أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا، الذي يخوض المواجهة بثلاثة محاور ارتكاز.

وقرر حلمي طولان المدير الفني للفارس الأبيض الدفع بالثلاثي عمر جابر وأحمد توفيق ونور السيد، بينما يعود أحمد سمير لموقع الظهير الأيمن.

المباراة تقام في الثالثة عصرا على ملعب الجونة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري الأبطال.

ويحتل الفارس الأبيض المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، متأخرا بفارق أربع نقاط عن الأهلي الوصيف وأورلاندو بايرتس المتصدر.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد.

الدفاع: عبد الشافي – حمادة طلبة – محمود فتح الله – أحمد سمير.

الوسط: أحمد توفيق – نور السيد – عمر جابر.

الهجوم: شيكابالا – جعفر – أحمد عيد.