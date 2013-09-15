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القبض على عاطل بحوزتة نصف كيلو هيروين بالدقهلية

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القبض على عاطل بحوزتة نصف كيلو هيروين بالدقهلية القبض على عاطل بحوزتة نصف كيلو هيروين بالدقهلية

مخدر الهيروين

القت مباحث مركز المنصورة القبض على عاطل وبحوزتة كميات من مادة الهيرون الخام قبل إعادة تصنيعه فى واقعه الأولى من نوعها بالدقهلية

تلقى اللواء سامى الميهى مديرأمن الدقهلية أخطاراً من العقيد السيد خشبة مفتش الداخلية بالمديرية أخطاراً بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لمباحث مركز المنصورة بقيام عاطل بالإتجار فى المواد المخدرة الخام بأحد القرى التابعة لمركز المنصورة.

على الفورتم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد رامى طنطاوى رئيس مباحث مركز المنصورة والنقيب محمدصبيح معاون مباحث وتم متابعة المتهم ورصد تحركاتة وأعداد .

حيث تم القبض على عماد عبد المصرى 28 سنة وشهرتة عبدة المصرى عاطل وبحوزتة نصف كيلو هيرون خام حبيبات قبل إعادة تصنيعه لتوزيعه على التجار .

كما تم ضبط سلاح نارى (مسدس)بحوزة المتهم وتم عرضه على نيابة مركز المنصورة التى مرت بحبسة أربعة أيام على ذمة التحقيق وتحريز المضبوطات .

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