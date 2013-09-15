Miley Cyrus تحذف خطيبها من قائمتها على "تويتر"

يبدو أن علاقة Miley Cyrus مع خطيبها الممثل الأسترالي Liam Hemsworth وصلت إلى النهاية خاصة بعد ظهورها عارية تماماً في كليبها الأخير Wrecking Ball.

وقامت النجمة الأمريكية، 20 عاماً، يوم أمس بحذف خطيبها من قائمة المتابعين هي لهم على تويتر، لكن في المقابل Liam لا يزال يتابعها على تويتر.

وكانت العلاقة بدأت بالانهيار بعد أن رصد الممثل الأسترالي مع الممثلة January Jones يتقربان من بعضهما بعضاً، لكنه نفى وجود أي علاقة تربطهما، لكن أحد المصادر المقربة أكد أن Cyrus قرأت رسائل قصيرة حميمة جداً بينهما.

وعلى الرغم من كل المشاكل بينهما إلاّ أن نجمة أغنية Wrecking Ball لا تزال ترتدي خاتم الخطوبة.