أخبار عاجلة

أستراليا تحذر.. أسماك قرش في الشوارع -
بعيداً عن الشائعات... هذه هي طبيعة العلاقة بين عمرو دياب ودينا الشربيني! -
"الوسيم الكندي " يندد بالتعصب بعد حادثة تمزيق نسخة من المصحف -
انطلاق حملة لتطعيم مليون و121 ألف طفل ضد الـ«شلل» بالقليوبية -
«ابن أسوان» يكشف رحلة فوزه بالمركز الأول عالميا في الابتكارات العلمية -
السعودية تجهز مفاجأة للعمالة الوافدة: تستمر 90 يومًا -
بالفيديو || كارثة : سيدة عجوز 63 سنه تبكي وتُبكي الحاضرين وتروي تفاصيل محاولة اغتصابها وما فعله شاب معها في طريق المقابر -
ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 11 قطعة يشتبه في أثريتها بالفيوم -
بالفيديو.. مرتضى عن محمد حلمي: «هو أنا كان عندي مدرب؟» -
مفاجآت تكشفها التحقيقات في واقعة ضبط لواء بحري لزوجته متلبسة مع ضابط شرطة آخر وقفز الأخير من الدور الرابع -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

Arabs Got Talent اجتاز الاختبار وأحمد حلمي في مكانه الصحيح

Google+ Print
Arabs Got Talent اجتاز الاختبار وأحمد حلمي في مكانه الصحيح Arabs Got Talent اجتاز الاختبار وأحمد حلمي في مكانه الصحيح

انطلق أمس برنامج المواهب Arabs Got Talent بحلقته الأولى من استديوهات أم بي سي في بيروت، بانضمام النجم المصري أحمد حلمي إلى لجنة التحكيم المؤلفة من علي جابر ونجوى كرم وناصر القصبي. وبدا من الواضح أن اختياره جاء موفقاً لجذب الجمهور المصري والعربي منذ الحلقة الأولى. فقد استطاع حلمي أن يضفي بحضوره وخفة ظله بعضاً من الدينامية على الموسم الثالث من البرنامج.

أفرزت الحلقة الأولى مجموعة مواهب، استحق بعضها الانتقال بجدارة إلى المرحلة النصف نهائية. أما بعضها الآخر فيمكن القول إنه يتميز بموهبة وسط أو ما دون الوسط بقليل، وكانت لافتة العبارة التي قالها علي جابر عند انتهاء الحلقة بأن البرنامج ضَمَنَ ومن الحلقة الأولى موهبة تستحق المنافسة على اللقب.

مواهب تعاني من إعاقات جسدية
بين الرقص والغناء والعزف والاستعراضات الحركية والتهريج والقدرات الذهنية العالية، تنوّعت المواهب التي شاركت في البرنامج من مختلف الدول العربية كما من دول الاغتراب المختلفة. وفي المقابل كان واضحاً الاستخفاف الذي تعاطى به بعض المشتركين مع فكرة البرنامج التي تتطلب مواهب فذّة، عندما عبّروا بأدائهم الباهت و"المعدوم" عما اعتبروه موهبة، ربما رغبة منهم في الظهور على الشاشة ليس أكثر.

إلى ذلك، تميزت الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent بأنها أتاحت الفرصة لمواهب تعاني من إعاقات جسدية للتعبير عن نفسها، وهي نجحت بإثبات أن الإرادة القوية والإيمان بالنفس وحب الحياة عوامل أساسية للتغلب على المصاعب وتحقيق الذات والتميز، كما هو الحال بالنسبة إلى تجربة الثنائي "العبقري وابراهيم" اللذين قدما استعراضاً راقصاً برغم من أن أحدهما يعاني من بتر في الساق، أو كما هو الحال بالنسبة للرجل القزم حسن بخيت الذي نقل إلى المشاهدين العرب استعراضه التهريجي، وهي المهنة التي يمارسها في أوروبا.

نجوى كرم و"يخرب بيتك"
بين تعليقات علي جابر الصائبة و"يخرب بيتك" العبارة المفضلة عند نجوى كرم وخفة ظل ناصر القصبي و"شقاوة" البرنس أحمد حلمي، اجتازت الحلقة الأولى من برنامج Arabs Got Talent الاختبار بسلام ونجاح. كما نجح الثنائي ريا وقصيّ بأداء دورهما عند مدخل الاستوديو في التفاعل مع المشتركين وتشجيعهم. ويبقى الأمر الذي يلفت الانتباه كما الاستغراب هو رغبة معظم المشتركين بالغناء، برغم توفر الكثير من برامج الهواة المخصصة لهذا المجال، ربما لأن حلم النجومية أصبح مشتركاً عند معظم العرب أو ربما لأن البطالة تنتشر بقوة بين الشباب العربي في زمن أصبح فيه الغناء بنظر الكثيرين مهنة من لا مهنة له.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي