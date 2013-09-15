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أليجري: ميلان كان محظوظا بالتعادل.. ولهذا لم ينجح كاكا

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أليجري: ميلان كان محظوظا بالتعادل.. ولهذا لم ينجح كاكا أليجري: ميلان كان محظوظا بالتعادل.. ولهذا لم ينجح كاكا

أقر ماسيمو أليجري المدير الفني لميلان بأن فريقه كان محظوظا بقنص التعادل من مضيفه تورينو بهدفين لمثليهما.

ميلان تأخر بهدفين، قبل أن يسجل ثنائية خلال الدقائق الخمس الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

وجاء الهدف الثاني لميلان - الذي لعب معه كاكا لأول مرة هذا الموسم - مع اللحظة الأخيرة من اللقاء، بركلة جزاء سجلها ماريو بالوتيلي.

وقال أليجري عن اللقاء: "ميلان كان محظوظا في قنص التعادل، لم نلعب بشكل جيد.. قدمنا عرضا سيئا في الدفاع ولم نظهر أي انسجام هجومي".

وتابع "تورينو يستحق الإشادة والتقدير، نحن لا".

وعن كاكا الذي خاض أول مباراة له مع ميلان بعد انتقاله للفريق مجانا قادما من ريال مدريد، أجاب أليجري "بذل جهدا كبيرا".

ثم استدرك "عموما كاكا وبالوتيلي لم يلعبا سويا من قبل، يحتاجان لوقت حتى ينصهر هجوم ميلان ويظهر الانسجام المطلوب".

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