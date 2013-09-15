أنشيلوتي: ليست أسوأ مباراة لريال مدريد.. وبيل لم يكن ليتحمل أكثر

مدريد، (إفي) (إفي): أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني اليوم أن مواجهة فياريال كانت صعبة، ولكنه رفض اعتبار تلك المباراة الأسوأ للفريق الملكي الموسم الجاري.

وكان ريال مدريد قد تعادل 2-2 مع مضيفه فياريال في أول لقاء لجاريث بيل مع الميرنجي.

وأوضح أنشيلوتي في مؤتمر ما بعد المباراة قائلا "كان من الواضح أن أداء الفريقين جاء مغايرا، وهذا شيء منطقي بعد فترة التوقف، وحدث لنا ذلك من قبل أمام ريال بيتيس، ولكن رد فعل الفريق بعد الهدف الأول كان جيدا".

وأشار المدير الفني الإيطالي إلا أن فريقه كان يمكنه الخروج منتصرا، بقدر أكبر من المجهود والتركيز في الملعب، وفي نفس الوقت أن التعادل كان النتيجة العادلة لأن فياريال لعب بشكل جيد.

وأوضح مدرب ريال مدريد أن لاعب الوسط آسيير إياراميندي والجناح الويلزي جاريث بيل، قد عانيا بشكل ملحوظ مع الدفع بهما منذ البداية في أول مباراة مع الفريق، وهو ما دفعه لتغييرهما في الدقيقة 60 من اللقاء.

وأعرب أنشيلوتي عن رضاه بأداء الثنائي بيل ورونالدو معا في المباراة، خاصة وأنه اللقاء الأول لهما معا، مشيرا إلى أن اللاعبين سيتبادلان المراكز خلال المباريات المقبلة ولن يكون لهما موقع ثابت.

وأشاد المدير الفني للميرينجي بأداء الحارس دييجو لوبيز الذي تصدى للعديد من الكرات الخطيرة طوال المباراة، ولكنه شدد على أنه خلال مباراة جالاتا سراي التركي في افتتاحية دوري أبطال أوروبا سيكون الحارس الأساسي هو إيكر كاسياس.

وأنهى حديثه مهنئا بيل بهدفه الأول في بداية مسيرته مع الملكي قائلا "عليه أن يكون سعيدا، فالتهديف مع الريال في أول مباراة مدعاه للسعادة".

اكتفى ريال مدريد مساء السبت بالتعادل أمام مضيفه فياريال في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليبتعدا معا عن الصدارة.