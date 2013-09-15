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"سوزوكى" تجمع 193936 سيارة جراند فيتارا بسبب عيوب الوسائد الهوائية

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"سوزوكى" تجمع 193936 سيارة جراند فيتارا بسبب عيوب الوسائد الهوائية "سوزوكى" تجمع 193936 سيارة جراند فيتارا بسبب عيوب الوسائد الهوائية

قال مسئولون أمريكيون، إن شركة سوزوكى موتور اليابانية بدأت فى جمع 193936 سيارة سوزوكى من طرازى جراند فيتارا واس اكس فور، بسبب عيوب فى أجهزة استشعار الوسائد الهوائية فى المقعد الأمامى.

وقالت رسالة للإدارة القومية الامريكية لسلامة مرور الطرق السريعة، إن الاستدعاء يشمل سيارات جراند فيتار إنتاج 2006 وحتى 2011 وسيارات اس اكس فور من عام 2007 حتى عام 2011.

وتحدد هذه المجسات وزن الركاب وتحدد ما إذا كان يجب فتح الوسادة الهوائية. ويمكن أن يتضرر الأطفال إذا لم يتمكن جهاز الاستشعار من تحديد من الذى يجلس فى المقعد.

وأضافت الرسالة أن أجهزة الاستشعار الموجودة فى المقعد الأمامى ربما تخفق بسبب طيها المتكرر، وخلال أى حادث تفتح الوسادة الهوائية بصرف النظر عما إذا كان الشخص بالغا أم طفلا.

ولم ترد أنباء عن وقوع أو إصابات. وقالت الرسالة إن سوزوكى ستبلغ أصحاب السيارات ابتداء من أكتوبر وأن التجار سيغيرون أجهزة الاستشعار تلك مجانا.

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مصر 365