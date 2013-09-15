سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة في العراق وأنباء عن سقوط ضحايا

هزت سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة صباح اليوم الأحد عدداً من المحافظات العراقية ، وسط أنباء عن سقوط ضحايا.

وقالت مصادر أمنية عراقية إن سيارتين مفخختين انفجرتا صباح اليوم في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار التي تبعد عن العاصمة بغداد بنحو 375 كم جنوبا ، دون ذكر المزيد من التفاصيل، فيما وقع انفجار بسيارة مفخخة وسط مدينة الكوت مركزمحافظة واسط ، 180كم جنوب شرق العاصمة بغداد مخلفة عددا من الضحايا لم يعرف عددهم بعد.

وأضافت المصادر أن سيارتين مفخختين أنفجرتا أيضا صباح اليوم بمنطقة النزيزة قرب أحد الأسواق وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل ،100 كم جنوب بغداد مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا لم يعرف عددهم بعد .

وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت صباح اليوم في منطقة الوزيرية بالعاصمة بغداد ، كما انفجرت سيارة مفخخة في مدينة كربلاء المقدسة أسفرت عن مقتل وإصابة 26 شخصاً.

أ ش أ