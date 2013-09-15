برامج «اكتشاف المواهب» تعود: الفن يتحدى السياسة.. ومنافسة صعبة بـ«الأشكال الجديدة»

عاصى الحلانى: الجمهور يريد الهروب من نشرات الأخبار ومشاهد المظاهرات والقتل

كتب : هشام أمين الأحد 15-09-2013 09:30

رغم انشغال الشارع العربى بالأحداث السياسية التى تمر بها مصر وأغلب البلاد العربية، فإن القنوات الفضائية التى تقدم برامج اكتشاف المواهب لا تزال مستمرة فى إنتاج هذا النمط من البرامج التى حققت نجاحات كبيرة على مستوى الوطن العربى، وربما تتعمد عرض هذه البرامج لتكون وسيلة للمشاهد العربى للهروب من نشرات الأخبار التى لا تنقل سوى الأخبار المؤلمة، وتذيع القنوات خلال الفترة القادمة عدداً من برامج اكتشاف المواهب فيعود برنامج «ستار أكاديمى» فى نهاية هذا الشهر فى موسمه التاسع بعد غياب عامين على قناة «cbc»، كما يذاع هذا الأسبوع برنامج «آرابز جوت تالنت» على قناة «mbc»، وبرنامج «ذا فويس» الموسم الثانى، كما يبدأ عرض البرنامج العالمى الجديد «The Winner» فى موسمه الأول على قناة «الحياة». يقول المطرب عاصى الحلانى الذى يقوم الآن بتصوير برنامج «ذا فويس» فى موسمه الثانى: «الأحداث السياسية لن تؤثر على نسبة مشاهدة برامج اكتشاف المواهب، لأن المشاهدين يبحثون دائماً عن الأشياء التى تفرحهم وتخرجهم من هموم الحياة ومتاعبها وليس العكس، وبرامج الترفيه تعتبر طريقاً للهروب من نشرات الأخبار السياسية وتطورات الأحداث التى نمر بها الآن فى الوطن العربى، حيث إن هذه البرامج تقدم وجبة فنية للمشاهدين بعدما ضجروا من البرامج الحوارية السياسية التى تضم صور المظاهرات والقتل وغيرها من المناظر المؤلمة، المشاهد بحاجة إلى مشاهدة برامج ذات أفكار جديدة تعرض مواهب فى الغناء والتمثيل».

أما مدحت حسن، المسئول الإعلامى لقناة «إم بى سى مصر» فيقول: «الناس لا يمكن أن تنصرف عن متابعة الأحداث السياسية لمشاهدة برامج الترفيه ولكن هذا ليس معناه أن الأحداث السياسية لن يكون لها تأثير كبير على مشاهدة البرامج الترفيهية بشكل عام لأن الناس تحتاج إلى مشاهدة بعض من البرامج الترفيهية وسط ضجيج الأحداث السياسية الصعبة التى تمر بها البلدان العربية، لذلك تقوم بمتابعة برامج الترفيه إلى جانب الأحداث السياسية معاً، وتعرض قنوات «إم بى سى» مجموعة من أهم برامج اكتشاف المواهب هذا العام فى مواسمها الجديدة بعد أن حققت نجاحا كبيرا فى مواسمها السابقة وكانت تذاع أيضاً وسط الأحداث السياسية فى العامين السابقين وسوف يبدأ عرض برنامج «آرابز جوت تالنت» فى موسمه الثالث وأتوقع أن تكون نسبة المشاهدة عالية نظراً لمشاركة النجم أحمد حلمى فى لجنة التحكيم إضافة إلى نجوم البرنامج نجوى كرم وعلى جابر وناصر القصيبى».